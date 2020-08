Balado : de Vancouver à Montréal dans une vieille Volkswagen

Puis-je changer moi-même l’huile sans affecter la garantie?

Je me suis procuré une Volkswagen Golf Highline 2019 et j’aimerais effectuer moi-même les changements d’huile. Quelle est la manière de procéder pour ne pas affecter la garantie? -------------------- Bonjour Alexandre, Pour parfois économiser quelques dollars et éviter un rendez-vous au garage, on peut être tenté d’effectuer soi-même certaines tâches …