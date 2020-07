Quelle est la date de parution du Guide de l’auto 2021?

J’ai vu que vous avez récemment dévoilé la couverture du Guide de l’auto 2021, mais pouvez-vous confirmer quand le livre sera disponible? Il me semble qu’il était déjà en vente à cette date-ci l’an dernier.

Bonjour Yves,

Effectivement, nous sommes heureux d’avoir pu partager avec vous la couverture du Guide de l’auto 2021, la 54e édition de cet ouvrage de référence toujours aussi populaire au Québec. Pour illustrer cette couverture, nous avons choisi de mettre en vedette le Ford Bronco, un véhicule aussi légendaire que le Guide de l’auto (ou presque!) qui fait un grand retour pour l’année-modèle 2021 après une absence de 25 ans.

Pour répondre à votre question, le Guide de l’auto 2021 sera disponible partout au Québec en septembre prochain. La date exacte sera confirmée ultérieurement.

Il est vrai que Le Guide de l’auto parait habituellement un peu plus tôt. La parution plus tardive de l’édition 2021 est directement liée à la crise de la COVID-19, qui a eu de grandes répercussions sur l’industrie automobile. En raison du virus, de nombreux évènements automobiles ont été annulés et plusieurs dévoilements de nouveaux modèles ont été retardés. Il nous aurait donc été impossible de livrer un contenu complet et de qualité et conservant la date de publication prévue initialement.

En repoussant la parution du Guide de l’auto en septembre, nous sommes confiants de pouvoir vous livrer un ouvrage complet à la hauteur de notre réputation et des éditions du passé.

Au plaisir de vous présenter notre nouveau bébé très bientôt! Sur ce, on retourne à la rédaction!

