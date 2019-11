Mazda CX-9 2020 : du neuf pour résister à l’assaut

Mazda n’avait pas le choix de réagir avec le CX-9 2020.

La génération actuelle date de 2016 et quelques améliorations ont été apportées trois ans plus tard, mais regardez tous les nouveaux VUS intermédiaires à trois rangées qui s’amènent sur le marché et ceux qui font peau neuve pour 2020 : Kia Telluride, Hyundai Palisade, Ford Explorer, Toyota Highlander.

Ainsi, Mazda ajoute aux versions CX-9 GS-L et GT l’option de nouveaux sièges capitaines chauffants (300 $) pour rehausser le niveau de confort à la deuxième rangée. Les GT et Signature proposent maintenant de série un hayon à commande électrique mains libres qui facilite la tâche lors du chargement.

Photo: William Clavey

Ensuite, les ingénieurs du Mazda CX-9 2020 ont augmenté légèrement le couple du moteur turbocompressé SKYACTIV-G de 2,5 litres, qui passe de 310 à 320 livres-pied lorsqu’on utilise de l’essence super à indice d'octane de 93. La puissance demeure à 250 chevaux (227 avec de l'essence ordinaire).

Autre nouveauté importante : le rouage intégral prédictif i-Activ de Mazda est désormais inclus de série sur toutes les versions du CX-9 2020, même la GS de base, ce qui augmente inévitablement le prix de départ du véhicule.

La gamme complète des technologies de sécurité i-Activsense de Mazda ainsi que le contrôle de vecteur Plus de la force G figurent également de série.

Photo: William Clavey

Par ailleurs, sachez que le Mazda CX-9 2020 est le premier véhicule de la marque doté de la nouvelle fonction d'aide à la traction hors route. Lorsque les pneus diamétralement opposés perdent de l'adhérence, le système cesse de réduire le couple du moteur et augmente la force de freinage sur les pneus sans adhérence. La puissance est alors transférée aux pneus qui sont encore au sol pour permettre au véhicule de retrouver du mordant et poursuivre sa route.

Quoi d’autre? Eh bien, le CX-9 GS-L adopte un nouvel écran tactile en couleurs de neuf pouces, un système de télédéverrouillage sans clé intelligent ainsi que la capacité de rabattre et de coulisser les sièges médians de façon assistée. La version GT gagne un port USB à la troisième rangée et un écran de visualisation de 360 degrés.

Les nouveaux sièges capitaines chauffants se retrouvent de série dans le CX-9 Signature haut de gamme. Les acheteurs peuvent maintenant choisir le fameux rouge cristal vibrant de Mazda pour l’extérieur de même que du cuir Nappa de couleur châtaigne foncé ou blanc arctique à l’intérieur.

Photo: Mazda

Les prix du Mazda CX-9 2020 vont comme suit :

CX-9 GS à 39 900 $

CX-9 GS-L à 43 300 $

CX-9 GT à 48 500 $

CX-9 Signature à 51 500 $