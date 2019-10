En vidéo : le Salon de l'auto de Tokyo comme si vous y étiez

Les journalistes automobile du Guide de l’auto sont en direct du Salon de l’auto de Tokyo pour couvrir les innovations technologiques les plus folles avec des concepts et des dévoilements de modèles spectaculaires.

On les écoute nous citer à tour de rôle les voitures qui retiennent le plus l’attention.

Honda Fit

Antoine Joubert présente la 4e génération de la Honda Fit en cinq déclinaisons, proposant chacune une motorisation hybride. Elle sera commercialisée dès février au Japon puis un peu plus tard en Europe. Aura-t-on le privilège de la recevoir en Amérique du Nord? Peut-être pas, mais soyez assuré que le constructeur utilisera ce barème de technologie sur le prochain HR-V.

Mazda MX-30

Enfin, le tout premier véhicule 100% électrique produit par la marque japonaise Mazda. Notre journaliste Gabriel Gélinas est sur place pour commenter un étalage impressionnant de technologies. En plus de constater l’évolution du design et les portières particulières avant et arrière s’ouvrant à 82 et 80 degrés respectivement, la MX-30 est maintenant munie d’une batterie de 35,5 kWh permettant une d’autonomie de 200 kilomètres et une puissance de 240 chevaux. Notre journaliste ayant lui-même conduit le prototype de ce modèle il y a quelques mois, confirme sa tenue de route extrêmement dynamique.

Lexus LF-30

En grande pompe, on lève le voile sur la LF-30 soulignant le 30e anniversaire de la marque Lexus. Ce modèle se veut un concept complètement éclaté qui, clairement, n’ira pas en production de sitôt! On voit naître des portes aériennes ainsi que quatre moteurs électriques dans chacune des roues pour une autonomie de 500 kilomètres roulant avec 536 chevaux.

Nissan Ariya Concept

Nissan fait énormément parler au Salon de l’auto de Tokyo avec deux modèles concepts saisissants : le Nissan Ariya et la Nissan IMk.

Le Ariya plus précisément adopte des dimensions comparables à celles d’un Nissan Qashqai. Sa nouvelle calandre deviendra une signature visuelle innovatrice qui sera reliée à tous les véhicules électrifiés à venir chez Nissan. Son grand habitacle avec plancher bas lui confère énormément d’espace.