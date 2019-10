Volvo et Audi s’absenteront du Salon de l’auto de Montréal

Comment savoir si vos pneus sont encore bons?

On finit tous par se poser la question. Au moment de faire reposer ses pneus, on jette un œil à leur semelle et on se demande s’ils seront sécuritaires pour une autre saison. La durée de vie d’un pneu dépend d’une multitude de facteurs, allant de votre façon de conduire …