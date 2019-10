Toyota dévoile le concept e-Racer au Salon de l’auto de Tokyo

TOKYO, Japon – La 46e édition du Salon de Tokyo était remplie de véhicules électriques, de technologies de conduite autonome ainsi que de solutions de mobilité personnelle et de mobilité de dernier mile. Des choses qui n’excitent pas tellement les sens des passionnés de l’automobile.

Toyota présente aussi une foule de produits électrifiés, des véhicules commerciaux en passant par les manches à balai. En 2018, Akio Toyoda a annoncé que Toyota deviendrait une compagnie de mobilité au lieu d’un constructeur automobile, et la stratégie est en train de prendre forme.

Par contre, les modèles actuels de Toyota ne figuraient pas au salon. Du moins, on ne les a pas trouvés. On a plutôt eu droit à une nouvelle version de la Toyota e-Palette qui servira de module de transport lors des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, la Toyota LQ, la Toyota e-Trans, la Toyota e-Chargeair, la Toyota e-4me, la Toyota e-Care, la voiture-concept électrique « Ultra-Compact BEV » ainsi que la seconde génération de la Toyota Mirai. Oh, et le balai e-broom dissimulant une petite roue dans les brosses, permettant à quelqu’un de l’enfourcher avec des patins à roues alignées et d’avancer tranquillement sans effort. Sérieusement.

Photo: Toyota Canada Inc.

Tout ceci n’a rien d’excitant, mais par la suite, la Toyota e-Racer a été dévoilée et le président de la compagnie Akio Toyoda est arrivé sur scène pour livrer un vibrant discours au Salon de l’auto de Tokyo. Passionné de l’auto et pilote de course à ses heures, Toyoda a insisté sur une chose : Toyota construira toujours des voitures amusantes à conduire, et la e-Racer en est la preuve.

On ne connaît pas grand-chose de ce roadster 100% électrique jusqu’à maintenant, puisque les détails techniques n’ont pas été annoncés lors de la présentation. Cependant, c’est rassurant de constater que la mobilité chez Toyota n’exclut pas l’agrément de conduite.