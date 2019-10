À l'essai cette semaine : Dodge Charger Hellcat Widebody 2020

Les seuls véritables Muscle Cars à quatre portières de cette planète déploient enfin leurs ailes pour la nouvelle année.

Après les coupés Challenger, ce sont les berlines Charger qui ont été l’objet des bons traitements de cette bande de mordus de performance que sont les ingénieurs et les stylistes du groupe d’élite SRT (Street and Racing Technology) chez Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

C’est donc au tour des Charger d’avoir droit à des pneus plus larges, montés sur des roues d’alliage qui sont aussi et nichés sous des renflements d’aile nettement plus proéminents. Ces grandes ailes sont fixées à une carrosserie qui est elle-même plus large d’environ trois centimètres. C’est une recette qui a réussi à merveille pour la redoutable Dodge Challenger SRT Demon, véritable monstre de performance et d’accélération produit en nombre limité de 3300 exemplaires. Elle partageait alors cette nouvelle carrosserie avec les coupés Challenger Hellcat et Scat Pack, surnommés Widebody.

Photo: Dodge SRT

Les changements ne sont pas qu’esthétiques pour les nouvelles variantes Hellcat et Scat Pack de la Dodge Charger Widebody 2020. Les ingénieurs ont également raffermi et peaufiné encore les suspensions et ajouté quelques systèmes empruntés et testés dans la Demon. Ils ont cependant jugé que les moteurs étaient suffisamment musclés et robustes. D’abord le V8 à compresseur de 6,2 litres et 707 chevaux de la Hellcat, dont la puissance passe à 717 chevaux pour l’édition limitée Daytona. Ensuite le V8 atmosphérique de 6,4 litres et 485 chevaux qui anime les Scat Pack.

Photo: FCA

Le Guide de l’auto s’est rendu en Californie, plus précisément dans la célèbre région de Napa, pour y découvrir les nouvelles Charger Hellcat et Scat Pack sur quelques belles routes et ensuite les piloter à fond sur le circuit Sonoma, technique, rapide et dénivelé à souhait.

Nous vous raconterons tout ça et vous offrirons nos conclusions dès la levée de l’embargo, le mercredi, 9 octobre prochain. Restez des nôtres!