Le Hyundai Palisade coûtera moins cher que le Telluride

Hyundai Canada a enfin dévoilé les prix de son tout nouveau VUS à trois rangées, le Palisade 2020. Remplaçant l’ancien Santa Fe XL, ce modèle sera en vente dans les prochaines semaines et viendra rivaliser avec des véhicules comme le Ford Explorer, le Honda Pilot, le Nissan Pathfinder, le Toyota Highlander et le Mazda CX-9, entre autres.

Bâti sur un châssis inédit qu’il partage avec le Kia Telluride, le Palisade renferme lui aussi un moteur V6 de 3,8 litres qui génère 291 chevaux et un couple de 262 livres-pied via une boîte automatique à huit rapports.

La grande différence, c’est qu’il adopte un système à deux roues motrices en version de base, alors que son cousin coréen offre un rouage intégral de série. C’est en partie ce qui explique l’écart de prix important entre les deux : à partir de 38 499 $ pour le Palisade (frais de transport et de préparation en sus) et 44 995 $ pour le Telluride.

Cela dit, à 40 499 $, le moins cher des Palisade à quatre roues motrices se trouve quand même en deçà du prix du modèle Kia. Fait à noter, son système de traction intégrale HTRAC de nouvelle génération propose des modes de contrôle multi-terrains. En plus de Confort, Sport, Eco et Intelligent, vous pourrez également choisir Neige, Boue et Sable.

Sur les versions équipées de jantes de 20 pouces, le grand VUS de Hyundai possède même une suspension arrière à nivellement automatique.

Pour ce qui est de l’habitacle, on y retrouve de série un volant et des sièges avant chauffants, des fonctions de sécurité SmartSense, sept ports USB et jusqu’à 16 porte-gobelets. Il est possible de remplacer la banquette médiane par des sièges capitaine (mais seulement dans les deux versions les plus dispendieuses) et de profiter d’une sellerie de cuir Nappa. L’espace de chargement est supérieur à ceux de l’Explorer et du Highlander, avec un volume de 1 296 litres derrière la deuxième rangée.

Voici en détail les prix du Hyundai Palisade 2020 :

Essential 2RM à 8 places - 38 499 $

Essential 4RM à 8 places - 40 499 $

Preferred 4RM à 8 places - 45 499 $

Luxury 4RM à 8 places - 50 199 $

Luxury 4RM à 7 places - 50 699 $

Ultimate 4RM à 7 places - 53 999 $