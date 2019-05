Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto : Ford Expedition

Chaque année, l’équipe du Guide de l’auto établit ses Meilleurs achats dans une foule de catégories. Que ce soit des voitures, des camionnettes ou des VUS, ces prix aident le consommateur à prendre une décision d’achat éclairé.

Dans le créneau des VUS pleine grandeur, le Ford Expedition s’est démarqué cette année pour s’emparer du premier rang. D’abord, son V6 biturbo de 3,5 litres produit 375 chevaux dans les versions XLT et Limited, 400 dans la livrée Platinum plus cossue. Il s’agit du modèle le plus écoénergétique de sa catégorie avec une cote mixte ville/route à partir 12,5 L/100 km, celui affichant la meilleure capacité de remorquage, atteignant 4 173 kg (9 200 lb), et celui ayant le comportement routier le plus raffiné.

Photo: Michel Deslauriers

L’Expedition est également l’un des plus volumineux, surtout en version MAX à empattement allongé, alors que les deux variantes peuvent asseoir jusqu’à huit personnes. La liste d’équipements est complète, incluant un système 4x4, et la version Platinum mise sur une touche de luxe sans donner dans l’excès. On retrouve notamment des roues de 22 pouces, des sièges avant ventilés avec fonction de massage ainsi qu’un ensemble exhaustif de dispositifs de sécurité avancés. Le Ford Expedition se détaille à partir de 73 549 $ avant les frais de transport et de préparation.

En deuxième place figure le trio composé des Chevrolet Tahoe et Suburban (PDSF à partir de 56 200 $) et le GMC Yukon (à partir de 57 200 $). Ces utilitaires robustes comptent sur deux moteurs V8, déballant 355 et 420 chevaux. Avec un rouage à propulsion ou 4x4 en option, ces modèles de GM proposent une grande capacité de remorquage et une aire de chargement très spacieuse, surtout dans le cas des Suburban et Yukon XL.

Le Nissan Armada (PDSF à partir de 65 498 $) prend le troisième rang grâce à son moteur V8 musclé et sonore, déploie 390 chevaux, mais aussi en raison de sa qualité de roulement et de son habitacle cossu. Muni de série d’un système 4x4, l’Armada peut également remorquer une très lourde charge et son équipement de sécurité avancé est complet.