Ford Smart Lab : une première en Amérique du Nord à Québec

Ford veut redéfinir la vente au détail et permettre aux consommateurs à travers le monde de découvrir ses produits et services dans un environnement plus aéré et décontracté.

C’est ainsi qu’est né le concept de « Smart Lab » et le premier site du genre en Amérique du Nord s’est ouvert aujourd’hui à Québec.

Créé en collaboration avec le concessionnaire Desjardins Auto Collection, le Smart Lab des Galeries de la Capitale vise à étudier les préférences de magasinage et d’achats des gens, qui ne cessent d’évoluer, en partant du principe de l’expérience client dans sa globalité.

Selon Ford, même si les consommateurs préfèrent d’abord faire des recherches en ligne, ils désirent quand même voir, toucher et conduire les véhicules – autrement dit, avoir un contact physique avec eux – sans ressentir la pression d’effectuer un achat le jour même. Or, ce n’est pas tout le monde qui songe à Ford en magasinant.

La formule qui est employée s’inspire d’un concept de centre commercial développé par des concessionnaires Ford à Turin, en Italie. Le Smart Lab est donc un petit point de vente situé dans un endroit très achalandé (les Galeries attirent plus de 10 millions de visiteurs par année) entouré de magasins, de restaurants et d’attractions.

Photo: Ford

Sur place, des conseillers accueillants et enthousiastes sont là pour recevoir les visiteurs, les informer et générer de l’engouement pour la marque. Il est possible d’essayer des véhicules Ford dans les rues avoisinantes et par la suite d’en faire l’achat chez le concessionnaire associé.

« Lorsque Ford Canada m’a approché pour ouvrir un Smart Lab, j’étais très enthousiaste, raconte Jean-Luc Desjardins, propriétaire de trois concessions Ford à Québec. Je cherche toujours des façons d’attirer de nouveaux clients et d’offrir une expérience unique, et le concept du Smart Lab m’en donne l’occasion. »

Après le Smart Lab de Bruxelles, en mai, et maintenant celui de Québec, Ford prévoit en ouvrir quatre de plus d’ici la fin de 2019. La compagnie a déjà doublé son investissement dans le domaine de l’expérience client cette année.