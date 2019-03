Sachant que vous avez conduit le Range Rover Velar, j'aimerais votre opinion à son sujet

J’ai vu que vous aviez mis à l’essai le nouveau Range Rover Velar. Comme je considère sa location, j’aurais aimé avoir vos impressions sur le véhicule. Je trouve le design magnifique, mais je crains sa fiabilité.

Bonjour Martin,

Vous avez raison de craindre la fiabilité du Range Rover Velar, qui déborde de gadgets de toute sorte. Par exemple, un écran motorisé, une molette motorisée en guise de levier de vitesses et des poignées de porte dotées d’un mécanisme de déploiement automatique à la façon des Tesla, avec lesquelles on a déjà des problèmes... Bref, beaucoup de gadgets « à risque ». De ce fait, louer le véhicule pour une période ne dépassant pas celle de la garantie s’avère être une très bonne idée. Parce que pour le reste, il est convaincant. Cher, mais convaincant.

Personnellement, j’ai pu exploiter le véhicule en pleine tempête hivernale en effectuant un trajet depuis le Nouveau-Brunswick jusqu’à Montréal. Un VUS d’une grande stabilité et d’une excellente maniabilité, malgré des pneus très larges. Des phares efficaces, un pare-brise dégivrant très apprécié en de telles conditions, au même titre que les sièges avec fonction de massage qui, évidemment, contribuaient à mon bonheur sur la route! J’ai toutefois remarqué que la glace avait rapidement tendance à s’accumuler dans les roues, créant ainsi une vibration (impression de débalancement des roues) fort agaçante. J’ai dû m’immobiliser à trois reprises pour retirer la glace qui s’accumulait toujours dans les roues arrière.

Du reste, les performances routières sont exceptionnelles. Les modes de conduite proposent réellement différents types d’expérience, le mode Sport raffermissant et abaissant la suspension pour de véritables sensations sportives. La finition intérieure est impeccable et la position de conduite est littéralement parfaite. Cependant, le double écran avec une information redondante d’un écran à l’autre est fort déroutant. On y trouve d’importantes lacunes ergonomiques qu’il faut apprivoiser, sans compter l’absence de compatibilité avec Apple CarPlay/Android Auto.

Alors oui, une très belle machine, ayant une qualité de construction sérieuse, un comportement routier remarquable et une gueule d’enfer. Mais assurément, une machine qu’on loue!