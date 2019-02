En studio : acheter un Porsche Macan S usagé est-il un bon choix?

Porsche Macan Turbo 2018 : le véhicule parfait?

En 2018, la tendance est des plus observables. Les gens délaissent les voitures conventionnelles pour s’acheter des VUS, essentiellement pour le sentiment de sécurité qu’ils procurent. Les gens ont l’impression d’être en sûreté dans un véhicule plus haut et plus costaud. Qui plus est, les VUS offrent généralement plus d’espace …