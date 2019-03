En studio : quelle voiture choisir pour un conducteur de grande taille ?

En studio : dois-je changer ma Toyota Matrix 2012 pour une Corolla ou un Honda HR-V?

Toyota a récemment donné l’ordre à ses ingénieurs et à son équipe de design de revoir le dynamisme et le style de ses véhicules. L’objectif est simple : « fini les voitures ennuyantes »! C’est dans cet ordre d’idées que l’on voit apparaître des bagnoles au look sport dans les …