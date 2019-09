Les canicules de cet été pourraient avoir endommagé votre batterie

On pointe souvent l’hiver du doigt pour l’usure prématurée des batteries de nos voitures, mais la chaleur a aussi un rôle à y jouer.

« Une batterie produit de l’électricité grâce à une réaction chimique. Lorsqu’il fait très chaud, cette réaction chimique est exacerbée et la batterie se dégrade plus rapidement. Le froid, quant à lui, ralentit cette même réaction chimique » vulgarise CAA-Québec.

Comme les périodes de canicule ont été intenses et nombreuses cet été, l’organisme à but non lucratif recommande aux automobilistes québécois de faire vérifier l’état de leur batterie avant l’arrivée des grands froids hivernaux.

« C’est sournois, parce qu’une batterie usée maintiendra ses loyaux services par temps doux, mais risque de démissionner sans préavis le premier matin à -20 °C », renchérit CAA-Québec par voie de communiqué. « Cette année, avec l’été qu’on a eu, c’est fort possible que plusieurs batteries en arrachent dès les premiers froids », ajoute Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec.

Pour éviter que votre batterie ne vous laisse tomber quand le froid s’installera pour de bon, CAA-Québec propose de profiter de votre rendez-vous de changement de pneus pour demander à votre mécanicien de prendre le temps de bien vérifier l’état de votre batterie. Cela pourrait vous épargner bien des soucis cet hiver!