Véhicules électriques : des batteries aussi chères qu’une voiture à essence

Plusieurs des nouveaux véhicules électriques arrivés sur le marché ou en voie de l’être sont des VUS et des camionnettes qui emploient de grosses et lourdes batteries à haute tension (celle du GMC Hummer EV pèse autant qu’une Mazda3!) pour offrir un niveau d’autonomie intéressant aux consommateurs. Et ces batteries coûtent très cher, représentant jusqu’au quart du prix du véhicule selon une récente étude.

Bien que les coûts réels soient difficiles à obtenir car les constructeurs automobiles tendent à garder ces informations secrètes, Visual Capitalist s’est servi des données de la firme Benchmark Minerals afin de déterminer la valeur de remplacement de différents types de batteries qu’on retrouve dans six différents modèles de véhicules électriques sur la route ou à venir.

L’exemple qui fait sourciller le plus est celui du futur Ram 1500 REV 2025, dont la batterie au nickel-cobalt-manganèse de 229 kWh (fabriquée par LG Energy Solution) coûterait environ 35 000 $ canadiens – le prix d’un Honda CR-V 2024 flambant neuf. Le prix de cette camionnette électrique n’a pas encore été annoncé par Ram, mais la batterie pourrait représenter près de 32% selon une estimation.

Photo: Visual Capitalist

Que dire du Cadillac Escalade IQ 2025 dévoilé cet été? Encore là, le prix reste à confirmer, mais Visual Capitalist nous apprend que sa batterie au nicket-colbalt-manganèse-aluminium de 200 kWh (elle aussi conçue par LG Energy Solution) vaudrait l’équivalent de 31 000 $, soit 17% de la facture totale.

Photo: Visual Capitalist

Les batteries au lithium-fer-phosphate sont réputées pour être moins dispendieuses et on le constate avec le Ford Mustang Mach-E 2023. Selon l’étude, sa nouvelle batterie de 70 kWh coûte grosso modo 9 400 $, soit 16% du prix du véhicule. La densité énergétique n’est pas la même, ce qui a une incidence sur l’autonomie, mais la capacité de recharge rapide est supérieure. Visual Capitalist s’attend à ce que la part de marché des batteries LFP double d’ici 2026, atteignant près de 40%.

Photo: Visual Capitalist

Si vous envisagez l’achat d’un véhicule électrique, la bonne nouvelle est que les batteries à haute tension ont généralement une longue vie utile. Garanties pendant 8 ans ou 160 000 km dans la plupart des cas, elles peuvent très bien durer plus de 300 000 km, voire plus de 400 000 km comme nous l’avons vu récemment.

