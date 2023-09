Cette Ferrari 330 LM 1962 pourrait se vendre 80 M$ à l’encan

On n’a qu’une seule vie à vivre et cette voiture est celle de toute une vie, avec une seule chance de mettre la main dessus. Voilà comment la maison d’enchères RM Sotheby's annonce la rarissime Ferrari 330 LM 1962 qu’elle vendra lors de son encan de New York le 13 novembre prochain.

Elle ne s’adresse pas à n’importe quel collectionneur non plus, avec une valeur estimée à 60 millions $ américains, l’équivalent d’un peu plus de 80 millions $ canadiens. Il pourrait en fait s’agir de la Ferrari la plus chère jamais vendue dans un encan.

Le constructeur de Maranello a fabriqué la 330 LM pour la course en se basant sur la célèbre 250 GTO et en se conformant aux réglementations de la FIA. Deux seulement ont conservé une carrosserie qui ressemblait à la 250 GTO, œuvre de Scaglietti, et une seule a participé à des compétitions avec la Scuderia Ferrari, soit la vedette du présent article (numéro de châssis 3765).

Photo: RM Sotheby's

Le renflement du capot permettait d’accommoder le V12 de 4 litres prévu pour la 330 LM à la place du moteur de 3 litres. La puissance s’élevait donc à 390 chevaux et autorisait des vitesses de pointe de 280 km/h. Quant au châssis tubulaire en acier, il comprenait une suspension avant indépendante et un essieu arrière rigide.

Le bolide que vous voyez a notamment couru lors des 24 Heures du Mans en 1962 mais n’a pas terminé la course. Son plus grand exploit est une deuxième place au classement général (première place dans la catégorie) aux 1 000 km du Nürburgring la même année.

Photo: RM Sotheby's

Après avoir changé de moteur pour évoluer en classe GT sur le circuit italien, cette 330 LM a été revendue plusieurs fois. Le propriétaire actuel, un Américain du nom de Jim Jaeger, l’a acquise en 1985 et l’a fait entièrement restaurer, réussissant même à retrouver son moteur d’origine. Vous comprenez mieux ainsi pourquoi sa valeur est aussi élevée.

Au cas où vous l’auriez oublié ou que vous vous posez la question, le record absolu pour une Ferrari appartient à une 250 GTO 1963, victorieuse au Tour de France 1964, qui aurait décroché 70 millions $ américains lors d’une vente privée en 2018.

