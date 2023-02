Cette Bugatti Chiron devient la voiture neuve la plus chère vendue à un encan

Une Bugatti Chiron unique au monde, créée en un seul exemplaire, vient tout juste de battre le record de la voiture neuve la plus chère vendue à un encan.

La Chiron Profilée, que le constructeur français avait dévoilée il y a quelques semaines, a en effet récolté une somme de 9 792 500 euros lors de l’encan de RM Sotheby’s qui s’est tenu mercredi à Paris. C’est l’équivalent de 14,23 millions $ canadiens avec le taux de change en vigueur actuellement.

Avant l’événement, la voiture était estimée à environ la moitié de ce montant, mais une surenchère s’est produite. L’argent de la vente ira en partie à des organismes caritatifs, a mentionné Bugatti. L’identité de l’acheteur demeure un mystère.

Photo: Bugatti

Le précédent record de la voiture neuve la plus chère vendue à un encan appartenait depuis 2016 à la 500e Ferrari LaFerrari, soit 7 millions $ américains (plus de 9 millions $ canadiens). Quant au record absolu de la voiture la plus dispendieuse, on se souvient qu’il a été battu l’an dernier par une Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut 1955 lors d’une vente privée, avec un prix astronomique de 135 millions d’euros (182 millions $ canadiens).

Pour revenir à la Bugatti Chiron Profilée, elle a été créée en réponse à des clients qui souhaitaient une version plus sage et plus élégante de la Chiron Pur Sport, axée sur la piste. La production de la Chiron étant limitée à 500 exemplaires, elle n’a pas eu le temps d’être lancée comme telle, mais Bugatti en a quand même fabriqué une copie dite de « préproduction ». La compagnie lui a fait les ajustements nécessaires pour qu’elle puisse rouler légalement sur les routes publiques en Europe.

Photo: Bugatti

Par rapport à la version Pur Sport, le becquet avant est modifié et l’aileron arrière se veut plus petit et plus profilé, d’où le nom de la voiture. C’est aussi un hommage à l’une des premières créations de Jean Bugatti, la Type 46, qui était surnommée la « Superprofilée » et adoptait un derrière unique.

Les roues lui sont exclusives, tout comme la peinture Argent Atlantique dans la partie supérieure de la carrosserie (Bleu Royal Carbone au bas). À l’intérieur, c’est la première Chiron qui orne la planche de bord, les portières et la console d’un cuir tressé. Selon Bugatti, plus de 2 500 mètres de bandes de cuir ont été requises pour obtenir un tel résultat.

Photo: Bugatti

Pour ce qui est du moteur W16 à quatre turbocompresseurs de 8 litres, il génère 1 479 chevaux comme la Pur Sport et propulse la Chiron Profilée de 0 à 100 km/h en 2,3 secondes, avant d’atteindre une vitesse de pointe de 380 km/h, soit 30 km/h plus rapide que la Pur Sport.

En vidéo : La Bugatti Chiron Pur Sport épate sur le Nürburgring