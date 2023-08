Étude : les meilleures marques pour la techno en 2023

Vous êtes du genre à choisir un véhicule en fonction de la technologie et du système multimédia? Eh bien, sachez que pour une autre année encore, ce sont les marques coréennes qui dominent le palmarès des champions de la techno de la firme américaine J.D. Power.

Celle-ci a sondé plus de 82 000 propriétaires de modèles 2023 trois mois après la prise de possession. Son enquête s’est penchée sur une trentaine de technologies réparties en quatre catégories : infodivertissement, commodité, efficacité énergétique et conduite assistée.

Avec un pointage de 656 sur une échelle de 1 000, Genesis se classe première au total de même que chez les marques de luxe, tandis que Hyundai (547) et Kia (528) montrent l’exemple du côté des marques populaires.

Photo: Dominic Boucher

Une fois de plus, Tesla (773) aurait pu se retrouver confortablement au sommet du classement, mais son score n’est pas officiel car la compagnie ne répond pas à tous les critères d’éligibilité de l’étude. Idem pour Polestar, Rivian et Lucid.

Voici le top 10, toutes marques confondues :

Au bas du classement se trouvent Mitsubishi (440), Chrysler (436), Dodge (424) et Jaguar (411), mais c’est de loin Mazda (394) qui occupe la dernière position pour une autre année, principalement à cause de son système multimédia peu intuitif et de ses écrans non tactiles (sauf via les applications Apple CarPlay et Android Auto dans certains modèles).

Photo: Gabriel Gélinas

J.D. Power fait remarquer que les propriétaires de véhicules électriques (à l’exception de Tesla) rencontrent plus de problèmes avec les nouvelles technologies que ceux qui possèdent un véhicule à combustion. Leur niveau de satisfaction est conséquemment inférieur.

Dans l’ensemble, les systèmes les plus problématiques sont notamment l’aide au stationnement à distance, la commande gestuelle à bord ainsi que des dispositifs de sécurité comme le freinage d’urgence automatique et l’aide à la direction.

