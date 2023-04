Fini Apple CarPlay et Android Auto dans les véhicules électriques de GM

Maintenant répandus à travers l’industrie automobile, les applications Apple CarPlay et Android Auto font le bonheur de millions de conducteurs qui trouvent les systèmes d’infodivertissement des constructeurs peu attrayants ou conviviaux.

Celui de General Motors est considéré par plusieurs, notamment l’équipe du Guide de l’auto, comme l’un des meilleurs qui soient et c’est l’une des raisons pour lesquelles le géant américain projette d’éliminer graduellement Apple CarPlay et Android Auto de ses véhicules, à commencer par ses futurs modèles électriques. L’agence Reuters a rapporté la nouvelle vendredi.

Le processus s’amorcera avec le Chevrolet Blazer EV 2024, qui arrivera sur le marché à partir de cet été. L’idée de GM est d’utiliser un système d’infodivertissement et de navigation de nouvelle génération développé avec l’aide de Google et ainsi de recueillir un plus grand nombre de données sur la façon dont les clients utilisent et rechargent leurs véhicules électriques.

Photo: Chevrolet

Google Maps et l’assistant Google seront au cœur du système, de même que la possibilité d’ajouter des applications populaires telles que Spotify et Audible.

Mike Himche, directeur exécutif de l’expérience numérique de bord chez GM, amène un bon point également. « Nous avons plusieurs nouvelles aides à la conduite en développement qui seront davantage intégrées à la navigation et nous ne voulons pas que leur fonctionnement dépende du fait que le conducteur ait son téléphone dans le véhicule. »

GM et Google font équipe depuis 2019 pour élaborer les bases logicielles de systèmes d’infodivertissement capables de mieux interagir avec les autres technologies de bord. On peut penser à l’assistant de conduite Super Cruise, par exemple.

Photo: Chevrolet

À moyen terme, ces systèmes fonctionneraient aussi de pair avec une variété de services numériques par abonnement, un pari que fait GM malgré la réticence d’une majorité de consommateurs à payer des frais mensuels ou annuels pour des extras ou de simples commodités dans leurs véhicules.

Apple CarPlay et Android Auto demeureront disponibles dans les modèles conventionnels équipés d’un moteur à combustion (jusqu’en 2035 au maximum, année où GM compte devenir 100% électrique). Ceux qui ont déjà pris possession d’un véhicule électrique de GM, comme le GMC Hummer EV et le Cadillac LYRIQ, pourront continuer à profiter de ces applications également.

En vidéo : Mathieu Roy décortique la nouvelle génération d'Apple CarPlay