Photo: Antoine Joubert

L’industrie automobile est le témoin privilégié d’avancées et de progrès technologiques. Hormis ses quatre roues et son volant, la voiture vendue en 2023 n’a plus grand-chose à voir avec celle des années 80.

Après les lecteurs de cassettes, miroirs simples, rétroviseurs non peints, carburateurs, téléphones et pare-chocs en acier, voici donc dix équipements et technologies qui deviennent peu à peu des anachronismes. Il y a fort à parier qu’ils appartiendront au passé vers la fin de cette décennie.