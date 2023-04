Lincoln Corsair Grand Touring 2023 : plus de contenu technologique

Ça se corse dans le créneau des VUS de luxe de taille compacte. Avec le coût de l’essence et de la vie en général, certains consommateurs habitués à des pointures plus grandes décident de revenir à un format plus petit, plus agile pour se faufiler dans les mailles de la circulation lourde quotidienne.

La catégorie des utilitaires compacts de luxe n’a jamais été aussi vaste qu’en ce moment, ce qui complique le choix des consommateurs intéressés par ce type de véhicule. Il y a bien sûr les options allemandes, nipponnes, italiennes, britanniques et même coréennes, mais qu’en est-il de l’offre américaine?

La division Cadillac compte pour l’instant sur le XT4, tandis que Lincoln fait confiance au Corsair. Ce multisegment reprend le squelette du Ford Escape et même plusieurs organes mécaniques, mais il faut l’avouer, les designers ont trouvé le moyen de bien masquer les liens de famille entre les deux modèles.

La nouvelle signature Lincoln

Pour 2023, le plus petit des utilitaires Lincoln a droit à une légère refonte de mi-parcours, une opération nécessaire de nos jours pour garder l’intérêt des consommateurs. Certes, les habitués du modèle ne seront pas trop dépaysés, puisque le VUS conserve la même silhouette que le modèle introduit en 2020.

Le modèle 2023 se distingue notamment à l’avant avec cette calandre élargie vers le bas, elle qui vient s’asseoir sur cette bande centrale qui relie les deux prises d’air latérales. Finalement, le design des phares et des feux de jour demeure le même que sur la version sortante. En revanche, le design des jantes a été révisé au passage. Bref, on ne parle pas d’une révolution ici.

À l’intérieur, le Lincoln Corsair propose toujours cette planche de bord très linéaire, mais la taille de l’écran central tactile gagne quelques pouces. Ce dernier qui atteint 13,2 pouces en largeur, et ce, dans toutes les livrées. Derrière le volant, un autre écran digital, de 12,3 pouces celui-là, fait aussi partie de l’équipement de série en 2023.

Le constructeur ajoute aussi deux thèmes de couleurs disponibles via le carnet des options : Truffe fumée, un choix plus neutre, et Rouge éternel, un thème plus jeune qui a même droit à une finition en aluminium Pista, exclusive à cette ambiance. Il y a aussi deux nouveaux coloris pour la carrosserie : Bleu Murmure et Rouge Crystal.

Les designers ont aussi simplifié ce bloc de commandes logé sous les buses de ventilation centrales avec plusieurs fonctions de la climatisation regroupées à l’intérieur du nouvel écran tactile. Il y a donc un peu plus d’espace entre les deux passagers de la première rangée.

Plus de technologies à bord

En plus de ces deux écrans au goût du jour, le Lincoln Corsair 2023 est le premier véhicule de la marque à introduire la version 1.2 du système ActiveGlide qui est l’équivalent du système BlueCruise déjà en place chez Ford. En fait, nous avons appris lors de cette journée de conduite que l’aile luxueuse de Ford allait simplement reprendre le nom BlueCruise à l’avenir. Une décision censée à notre humble avis.

Cette version 1.2 se distingue quelque peu du premier système BlueCruise par sa capacité à changer de voie sans l’intervention des mains du conducteur, à l’exception du levier pour les clignotants. En fait, cette fonction peut être mise en branle en abaissant le levier ou carrément en effleurant ce dernier avec le doigt.

Le repositionnement dans la voie n’oblige plus le véhicule à circuler trop près des autres voitures dans les voies adjacentes. En effet, le système détecte quand un véhicule dans une autre voie est trop près de la ligne et guide le véhicule (le Lincoln Corsair dans ce cas-ci) en l’éloignant subtilement de cet autre véhicule jugé trop proche. Voilà une réaction qui s’apparente beaucoup à ce qu’un être humain ferait dans la même situation.

Le dispositif d’aide à la conduite prévoit également les portions du trajet où les virages sont trop prononcés pour la vitesse sélectionnée au départ lorsque le conducteur actionne le régulateur de vitesse intelligent. BlueCruise freine le véhicule à l’approche de ces virages plus corsés.

Finalement, l'assistance aux intersections 2.0 s’assure de limiter les occasions où une collision pourrait survenir avec un piéton à un croisement. Quant à la fonction de surveillance dans angles morts, elle émet cet avertissement lumineux dans les rétroviseurs latéraux et peut même replacer le véhicule dans le droit chemin pour éviter cette collision avec un cycliste, un motocycliste ou même un autre véhicule.

Bien que nous n’ayons pas expérimenté tous les scénarios possibles de collisions, le système 1.2 a au moins pu être enclenché pendant plusieurs kilomètres sur les autoroutes assez bondées de la grande région de New York. S’il est vrai que dans certains cas, le système réagissait de manière assez abrupte – il a même cessé de fonctionner en demandant à ma collègue de reprendre le contrôle du volant, à l’approche d’un virage plus serré sur la route –, son fonctionnement n’a posé aucun problème.

L’affichage dans l’écran derrière le volant est également très clair lorsque le système est en fonction ou lorsqu’il ne l’est plus. Mais, avec l’achalandage de la région de New York, votre humble serviteur est toutefois resté aux aguets lorsque le système était en fonction. En fait, lorsque je ne portais plus attention à la route, le système m’obligeait à remettre mes deux mains sur le volant.

Il y a encore beaucoup de travail à faire avant que les véhicules Ford ou Lincoln puissent circuler sur nos routes sans aucune aide de la part du conducteur, mais n’empêche, pour certaines portions plus monotones de notre réseau routier – le célèbre Montréal-Québec ou pire encore, l’autoroute 401 qui relie Montréal et Toronto –, le Blue Cruise 1.2 peut (partiellement) prendre le relais.

Sur la route

Pour cet essai routier new-yorkais, Lincoln avait trimballé des versions Grand Touring, l’écusson qui est réservé aux modèles hybrides rechargeables. Sous le capot, un moteur atmosphérique de 2,5 litres de cylindrée travaille de concert avec un moteur électrique et une batterie d’une capacité de 14,4 kWh.

La boîte de vitesses est une unité à variation continue (CVT) et le rouage intégral est livré de série contrairement au Ford Escape PHEV qui doit se contenter de ses deux roues motrices avant. Lincoln estime à 43 km l’autonomie en mode purement électrique, une distance un peu en retrait face aux multisegments électrifiés du moment, mais qui peut tout de même répondre aux besoins de certains automobilistes.

Nous avons débuté notre journée de conduite en plein centre-ville de la métropole américaine et comme prévu, le mode électrique a pris en charge cette première portion de notre trajet d’un jour. À basse vitesse, une sonorité artificielle confirme que le véhicule roule en tout électrique, mais aussitôt que la cadence augmente, le Corsair redevient silencieux… ou presque avec le roulement des pneus qui vient gêner quelque peu le côté paisible de l’habitacle Lincoln.

Le grondement du 4-cylindres s’est seulement fait entendre lors d’une reprise plus musclée sur l’autoroute. À ce niveau, il faut souligner l’insonorisation à l’intérieur du véhicule, car même le moteur thermique semble être en coulisse. La présence d’une boîte CVT fait en sorte que le régime moteur grimpe rapidement lorsque le pied droit se montre insistant, mais une fois la vitesse de croisière atteinte, tout redevient calme dans l’habitacle.

Bien campé sur des jantes de 20 pouces, le Lincoln Corsair Grand Touring 2023 n’est clairement pas le plus sportif de son groupe, mais ça ne l’empêche pas d’être agréable à vivre. La direction, sans être aussi chirurgicale que dans une voiture sport, livre assez d’information à son conducteur pour que ce dernier puisse naviguer à sa guise sur les tracés plus sinueux.

La suspension, conçue pour le confort avant tout, fait en sorte que le véhicule accuse un peu de roulis lorsqu’on le pousse à sa limite, mais étant donné sa vocation de VUS écoénergétique, il serait étonnant que le Corsair devienne une alternative à la Ford Mustang.

Face aux multisegments rivaux – surtout ceux venus d’Europe –, le Lincoln Corsair n’offre pas le même engagement, mais ce n’est pas une faute grave à notre avis.

Selon les calculs de Ressources naturelles Canada (RnC), le Corsair Grand Touring enregistre une moyenne de 7,1 L/100 km sans utiliser la batterie. Lorsque cette dernière est rechargée, il est possible de parcourir une distance de 43 km en mode électrique, ce qui est beaucoup mieux que le BMW X3 xDrive30e pour ne nommer que celui-là.

Et alors, c’est mieux en 2023?

Ce remaniement pour 2023 se veut une bonne nouvelle pour les concessions Lincoln qui avaient du mal à écouler le plus compact des véhicules de la marque.

Les changements ne sont pas révolutionnaires, mais l’intégration des nouveaux écrans à l’intérieur et la disponibilité de ce système BlueCruise sont suffisants pour convaincre les adeptes de technologie. Reste maintenant à voir si le public suivra.

