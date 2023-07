Le Salon de l’auto de Montréal veut revoir complètement sa formule

Alors que l’industrie et le marché de l’automobile continuent de se transformer depuis la pandémie, la pertinence des salons de l’auto est plus que jamais remise en question, même les plus grands.

Voilà pourquoi il ne faut pas se surprendre – plutôt se réjouir – que les organisateurs du Salon international de l’auto de Montréal (SIAM) aient décidé d’entreprendre une vaste étude de réflexion stratégique au sujet de l’avenir de l’événement.

En collaboration avec la firme Mallette et l’agence de publicité Récréation, la démarche comprendra un sondage grand public et des entrevues individuelles avec les fabricants et les concessionnaires. L’objectif est de moderniser l'expérience offerte par le SIAM et d’offrir une valeur ajoutée à tous les intervenants, qu'ils soient visiteurs ou exposants.

« Nous sommes déterminés à proposer une expérience exceptionnelle à nos visiteurs en réinventant notre offre, a déclaré Luis Pereira, directeur exécutif du SIAM. Cette réflexion stratégique nous permettra d'identifier les opportunités de croissance et de mettre en place des éléments novateurs qui répondront aux attentes de nos partenaires et de nos visiteurs. »

« Nous avons un mandat clair de notre conseil d’administration et toute l’équipe est mobilisée vers l’avenir, enchaîne le vice-président exécutif, Denis Dessureault. Le SIAM bénéficie encore de l’appui des visiteurs et des exposants après 78 éditions, nous avons souvent agi comme des précurseurs dans le domaine et voulons le rester. »

Ce qu’il faut comprendre, c’est que tout pourrait être appelé à changer, incluant le nom et l’image du SIAM, ses installations, sa place dans le calendrier, la programmation et l'expérience des visiteurs.

Photo: Dominic Boucher

Le processus de réflexion est en fait déjà amorcé. Toutefois, les résultats ne prendront forme que pour l’édition 2025. En ce qui concerne 2024, les organisateurs promettent quelques nouveautés. Les dates sont maintenant confirmées, soit du 19 au 28 janvier, toujours au Palais des congrès de Montréal.

Rappelons que l’édition 2023 du SIAM, qui marquait un retour après deux ans d’annulations, a attiré près de 150 000 personnes malgré les tempêtes de neige et la baisse des travailleurs au centre-ville. Un bon nombre d’entre elles ont cependant été déçues par l’absence de plusieurs constructeurs automobiles, dont Ford, Stellantis, Honda, Subaru, Volkswagen et BMW.

En vidéo : Antoine Joubert et Germain Goyer visitent le Salon de l'auto de Montréal