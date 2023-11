L’IA s’invite dans le SIAM

La 79e édition du Salon international de l’auto de Montréal (SIAM) aura lieu du 19 au 28 janvier 2024 au Palais des congrès de Montréal et les billets seront mis en vente dans les prochains jours.

Aujourd’hui marque le coup d’envoi de la campagne promotionnelle qui fait appel à l’intelligence artificielle (IA). Le SIAM, en collaboration avec son agence créative Récréation, a imaginé des véhicules aux allures futuristes pour ses publicités afin de démontrer la contribution majeure de l’IA dans l’évolution technologique de l’industrie automobile et la création des voitures de demain.

« C'est ancré dans l'ADN de notre événement d'être résolument tourné vers l'avenir. Nous nous efforçons de réunir les avancées technologiques de l'industrie automobile sous un même toit pour le plus grand plaisir des passionnés », a déclaré le directeur exécutif du SIAM, Luis Pereira.

Photo: SIAM

À défaut d’admirer en vrai et de toucher à ces bolides virtuels, à quoi peuvent s’attendre les visiteurs du SIAM en 2024? Tel qu’annoncé cet été, l’événement occupera de nouveau trois niveaux du Palais des congrès, comme c'était le cas avant la pandémie. Et après une édition 2023 qui a attiré près de 150 000 personnes mais aussi été marquée par de nombreux absents, les organisateurs ont déjà pu confirmer que Ford et Lincoln feront leur retour. D’autres annonces sont attendues dans les prochaines semaines.

Rappelons aussi que le SIAM a entrepris une vaste étude de réflexion stratégique au sujet de l’avenir de l’événement. L’objectif est de moderniser l'expérience offerte et d’offrir une valeur ajoutée à tous les visiteurs et exposants. Les résultats seront dévoilés dans les prochains mois et prendront forme pour l’édition 2025.

En vidéo : Visite du Salon de l'auto de Montréal 2023