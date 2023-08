Le prochain Salon de l’auto de Montréal occupera trois niveaux

Le Salon International de l’Auto de Montréal (SIAM) a confirmé son retour en 2024 et promet de retrouver son envergure d’antan.

L’événement se déroulera du 19 au 28 janvier 2024 au Palais des congrès à Montréal. De plus, face à la réaction des visiteurs et des médias, le salon occupera de nouveau trois niveaux comme c'était le cas avant la pandémie.

Quels constructeurs seront présents? Il est actuellement trop tôt pour le savoir. Toutefois, Ford et Lincoln ont déjà confirmé leur participation. « Nous sommes ravis de pouvoir annoncer dès aujourd’hui le retour de Ford et Lincoln au Salon de l’Auto de Montréal 2024 et nous les remercions de leur confiance envers notre organisation. L’absence de Ford et Lincoln lors du dernier SIAM avait été remarquée à la fois par les visiteurs et les médias, ce qui souligne l’importance de leur retour cette année. », a déclaré Luis Pereira, directeur exécutif du SIAM.

Rappelons que le SIAM est en processus d’étude approfondie en ce qui concerne le futur de l’événement. La dernière édition avait attiré quelque 148 516 personnes et plus de 220 véhicules étaient exposés.

