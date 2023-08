Honda Pilot TrailSport 2023 : robuste, amélioré et préparé pour l’aventure

Pour 2023, Honda a ajouté une nouvelle version à la gamme du Pilot qui se veut plus aventurière. Le modèle TrailSport arbore divers éléments stylistiques qui le distinguent du reste de la gamme. La peinture bleue Diffused Sky Pearl et les écussons exclusifs en font partie. La planche de bord affiche des surpiqûres orange et le logo TrailSport est brodé sur les appui-têtes. Mécaniquement, il est équipé d’une suspension surélevée de 25 mm, de pneus tout-terrain Continental TerrainContact AT et de plaques de protection en acier.

Le Pilot de quatrième génération existe également en versions Sport, EX-L, Touring et Black Edition. Les prix varient de 50 650 $ à 62 850 $ (PDSF). Situé au milieu de la gamme, le TrailSport est offert à 57 450 $. La facture est supérieure à celle de plusieurs de ses concurrents comme le duo Chevrolet Blazer/GMC Acadia, le Volkswagen Atlas, le Nissan Pathfinder, le Subaru Ascent ou encore le Toyota Highlander.

Confortable et polyvalent

Le Pilot ne possède pas la conduite la plus excitante du segment. Cela dit, il effectue un bon travail pour les déplacements quotidiens, sans plus. Sa vocation axée sur le hors route lui octroie un comportement qui le distingue des autres moutures. La suspension est souple, de sorte que le véhicule a tendance à plonger davantage au freinage. En revanche, ce choix technique de Honda fait en sorte que le TrailSport absorbe adéquatement les imperfections de la chaussée.

Photo: Dominic Boucher

Au volant, la direction s’avère précise, mais un peu trop assistée. Bien qu’il s’agisse d’une question de préférence, nous aurions préféré plus de fermeté. La grande fenestration octroie une bonne visibilité. Quant aux sièges, ils sont un peu mous. Il faut noter que le passager n’a droit qu’à quatre réglages.

Sous le capot loge un nouveau moteur V6 de 3,5 litres atmosphérique en aluminium. Contrairement à l’ancienne itération, celle-ci possède maintenant un système à double arbre à cames en tête (DACT) et se passe du système de levée variable des soupapes (VTEC) qui a équipé un grand nombre de véhicules chez Honda. Avec 285 chevaux, la puissance du moteur est légèrement supérieure au modèle sortant (un gain de 5 chevaux) et le couple demeure identique à 262 lb-pi. Les accélérations s’effectuent linéairement et avec tact grâce à la transmission à 10 rapports, préparée expressément pour le Pilot. En matière de consommation d’essence, nous avons obtenu une moyenne de 11,5 L/100 km.

Jumelé au rouage intégral i-VTM4 de deuxième génération, le Pilot est muni d’un différentiel arrière à la fois plus performant et réactif. Malheureusement, nous n’avons pas pu l’essayer en hors route. Malgré tout, on s’attend à un rendement efficace. Par ailleurs, le conducteur peut choisir entre cinq modes de conduite : Normal, Eco, Neige, Sport et Remorquage. Les TrailSport, Touring et Black Edition possèdent les modes Sable et Sentier. Le TrailSport peut tirer jusqu’à 2 268 kg (5 000 lb), ce qui se situe dans la moyenne de la catégorie.

Photo: Dominic Boucher

Un habitacle terne

L’extérieur affiche des lignes robustes et aventurières. Pourtant, l’habitacle ne reprend pas cette identité. On a plutôt droit à une ambiance sobre et sans artifice. Le toit ouvrant panoramique, qui arrive d’office, apporte un peu de clarté. En fait, seules les surpiqûres orange apposées sur les bancs et la planche de bord, ainsi que l’emblème cousu sur l’appui-tête apportent un peu d'originalité. Par ailleurs, huit occupants peuvent confortablement s’installer à bord. Des sièges capitaine à la deuxième rangée sont livrables pour les acheteurs qui le souhaitent.

L’instrumentation a l’avantage d’être ergonomique et facile d’utilisation. Même son de cloche pour l’infodivertissement doté d’un écran de 9 pouces. L’interface de ce dernier est simple et la navigation entre les divers menus est globalement intuitive. Apple CarPlay et Android Auto arrivent de série.

Photo: Dominic Boucher

Parlant de technologie, le Pilot comprend plusieurs caractéristiques actives et passives de sécurité Honda Sensing. On y retrouve notamment le système de suivi de voie, l’assistance au freinage, le système d'alerte de collision, l’alerte de circulation transversale arrière et le système de reconnaissance des panneaux de signalisation.

Pour la longue route, le régulateur de vitesse adaptatif travaille bien puisqu’il accélère et freine progressivement. Un bouton placé sur le volant permet d’activer la direction automatisée. Elle parvient difficilement à maintenir l’utilitaire centré dans la voie dans les virages, qu’ils soient prononcés ou non. Le véhicule a tendance à se déporter vers la ligne extérieure.

Photo: Dominic Boucher

Somme toute, le Pilot TrailSport demeure un choix rationnel pour le consommateur en raison d’une bonne fiabilité prévue et de sa robustesse. Sa polyvalence et son groupe motopropulseur amélioré figurent parmi ses points forts, alors que son habitacle sans éclat et son prix élevé pourraient freiner certains acheteurs.

