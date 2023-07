Antoine Joubert présente les Maserati GranTurismo et MC20

Que choisir entre le Chevrolet Equinox 2024 et le Mitsubishi Eclipse Cross ?

J’hésite entre le Chevrolet Equinox 2024 et le Mitsubishi Eclipse Cross ? Que me recommanderiez-vous? --------------------- Bonjour Robin, L’Equinox est un véhicule en fin de carrière, qui laissera sa place à un modèle électrifié d’ici peu. Les changements pour 2024 sont donc symboliques. Et puisque nous connaissons les forces et …