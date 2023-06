Connor Bedard repêché par… Hyundai Canada!

Le joueur étoile Connor Bedard, convoité par toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey, a finalement été choisi comme prévu par les Blackhawks de Chicago, qui détenaient le premier rang de sélection du repêchage 2023 mercredi soir.

Simultanément, Hyundai a annoncé avoir signé une entente de partenariat avec le jeune prodige, qui aura 18 ans le 17 juillet. Il représentera le constructeur automobile au Canada par le biais d’apparitions publiques, de publicités et de contenus sur les réseaux sociaux.

« Je suis ravi de m'associer à Hyundai Canada, a déclaré Bedard. C'est un groupe qui partage clairement mon amour du hockey et mon engagement à célébrer le meilleur du sport à tous les niveaux à travers le Canada. J'ai hâte de travailler avec l'équipe. »

Depuis 2022, rappelons-le, Hyundai Canada agit comme partenaire officiel de la LNH et de l’Association des joueurs de la Ligne nationale de hockey (AJLNH) en vertu d’un accord sur plusieurs années. C’est, en fait, le plus grand partenariat de l’entreprise depuis sa création il y a 40 ans.

« Nous avons poussé notre implication dans le hockey à un niveau supérieur avec le partenariat de la LNH et de l'AJLNH l'an dernier. S’entendre avec l'une des jeunes étoiles les plus prometteuses du hockey est à la fois un honneur et une nouvelle étape qui nous apparaissait tout à fait naturelle, a déclaré Christine Smith, directrice du marketing chez Hyundai Canada. Nous accueillons chaleureusement Connor dans la famille Hyundai, qui est déjà une source d'inspiration pour tant de personnes et qui inspirera la prochaine génération d'amateurs de hockey. »

Plus tôt ce mois-ci, Bedard a remporté les prix du meilleur espoir, du meilleur buteur et du joueur de l’année David Branch de la Ligue canadienne de hockey (LCH). C’est la première fois qu’un joueur remporte ces trois distinctions depuis que le prix du meilleur buteur a été introduit en 1994. Lors de la dernière remise des trophées de la LNH, Bedard a également été nommé récipiendaire du prix d’excellence E.J. McGuire.

Avis aux amateurs québécois : les Blackhawks seront en visite au Centre Bell pour affronter les Canadiens de Montréal dès le deuxième match de la saison, soit le 14 octobre. Bedard y sera. Et vous?

