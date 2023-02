Ram 1500 REV : le modèle de production se dévoile

Ram a dévoilé dimanche les premières images officielles de sa future camionnette électrique, le Ram 1500 REV. On ne parle plus du concept mais bien du véhicule qui entrera en production en 2024 et arrivera sur le marché l’automne de la même année comme modèle 2025.

Simultanément, la compagnie a mis en ligne sa publicité pour le Super Bowl qui met en vedette le véhicule. Elle s’intitule « Premature Electrification » étant donné qu’il s’agit du premier camion électrique de Ram, mais on n’a pas besoin de vous rappeler que Ford, Chevrolet, GMC et Rivian (on oserait même ajouter Tesla) l’ont tous devancé.

Visuellement, le Ram 1500 REV paraît beaucoup plus conventionnel que le concept inauguré au CES en janvier. Cependant, la signature des phares et de la calandre à l’avant (incluant l’emblème RAM illuminé) a été largement conservée, tout comme le design des roues.

Sous le capot, qui arbore les lettres « REV », se trouve un coffre (avec prises d’alimentation) dont le volume n’est pas encore précisé. Idem pour les compartiments RamBox de chaque côté de la caisse. Le port de recharge, lui, est situé sur l’aile avant gauche.

Photo: Ram

Les images de la cabine montrent un décor encore une fois moins spectaculaire que le concept, mais qui impressionne quand même avec un très grand écran central tactile disposé à la verticale et un autre écran du côté passager. Il reste sur l’interface un nombre appréciable de boutons physiques, ce qui est une bonne nouvelle.

À l’instar du F-150 Lightning, on pourra utiliser le camion comme génératrice si jamais une panne survient à la maison ou au chantier, par exemple.

Photo: Ram

Les consommateurs peuvent visiter le site ramtruck.ca pour en apprendre davantage, voir des images et participer au concours Ram REV Les Initiés+ qui offrira à 200 gagnants un code d’accès pour réserver en avance leur exemplaire.

Une présentation complète du Ram 1500 REV aura lieu d’ici quelques mois. C’est à ce moment qu’on connaîtra les spécifications comme la puissance, le couple, la force de remorquage et l’autonomie, entre autres. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

En vidéo : Les camionnettes électriques qui sont ou seront bientôt sur nos routes