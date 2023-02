Ram 1500 REV : le camion électrique de Ram a enfin un nom officiel

Ram vient de confirmer le nom de sa future camionnette électrique. Alors que le concept, dévoilé en janvier au CES et exposé depuis aujourd’hui au Salon de l’auto de Chicago, se fait appeler Ram 1500 Revolution, le modèle qui entrera en production et arrivera sur le marché en 2024 sera tout simplement le Ram 1500 REV.

« Chez Ram, nous avons amorcé une révolution l’an dernier en faisant appel aux consommateurs dès le tout début de notre projet d’électrification pour connaître exactement ce qu’ils recherchent dans une camionnette électrique, a déclaré Mike Koval Jr., chef de la direction de la marque. Nous avons hâte de leur livrer notre première camionnette électrique, le tout nouveau Ram 1500 REV, à partir de l’an prochain. Nous sommes confiants que le Ram 1500 REV ira plus loin que la concurrence, offrant une combinaison inégalée d’attributs qui importent le plus aux acheteurs : l’autonomie, le chargement, le remorquage et le temps de recharge. »

Ram promet d’en dire plus ce dimanche, sans doute via la publicité qui sera diffusée au début du quatrième quart du Super Bowl. Le dévoilement du modèle de série est prévu dans quelques mois à peine, tout comme la prise de réservations.

Photo: Ram

À quoi s’attendre du Ram 1500 REV?

Évidemment, il y aura des différences entre le concept présenté jusqu’à maintenant et le véhicule qui sortira de l’usine l’an prochain, mais le patron de Ram nous a expliqué en entrevue que le second conservera une majorité des éléments que vous voyez ici.

Le Ram 1500 REV adoptera l’architecture STLA Frame de Stellantis sous la forme d’un châssis de camion classique (body on frame), d’où la séparation entre la cabine et la caisse. La première mesure environ 10 cm de plus en longueur que la cabine double d’un Ram ordinaire. Les compartiments RamBox de chaque côté de la caisse sont plus volumineux et le hayon multifonction de Ram est bien sûr au programme. Par ailleurs, on retrouve sous le capot un coffre de rangement dont la capacité n’est pas précisée.

Photo: Germain Goyer

Deux innovations du concept nous intriguent beaucoup. D’abord, des glissières sont intégrées au plancher du coffre avant, de la cabine et de la caisse, ce qui permet d’ajuster infiniment la position des sièges, de la console et des éléments d’ancrage. Ensuite, la cloison escamotable entre la cabine et la caisse, semblable à celle du Silverado EV, permet non seulement de charger de très longs objets (jusqu’à 18 pieds), mais elle intègre aussi des strapontins pour créer une troisième rangée de sièges.

Quant aux capacités, incluant la puissance, le couple, la force de remorquage et l’autonomie, ça reste à voir. Le concept emploie deux moteurs, un rouage intégral, un système de direction aux quatre roues, une suspension pneumatique adaptive avec nivellement automatique et une architecture électrique de 800 volts. En se branchant à une borne rapide de 350 kW, environ 10 minutes suffiraient pour regagner 160 km d’autonomie.

Photo: Germain Goyer

Ram avait aussi dévoilé au CES une borne de recharge intelligente et robotisée pour la maison qui fonctionne par induction, appelée Ram Charger. Un tel système pourrait grandement faciliter la vie des futurs propriétaires. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer sur le Ram 1500 REV!

