Combien coûte... le Volvo XC90 2023?

Le Volvo XC90, le plus gros véhicule — et le plus luxueux — de la marque termine sa carrière bientôt puisqu’il sera remplacé par le EX90, un VUS intermédiaire à motorisation 100 % électrique.

« Le XC90 avait été introduit en 2015 comme modèle 2016 et depuis, les changements esthétiques ont été minimes. Les phares, la calandre, le pare-chocs et les jantes ont été retravaillés pour conserver le véhicule au goût du jour », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Photo: Volvo

Par ailleurs, l’utilitaire peut être commercialisé avec deux habillages, soit un chromé et un sombre. Ce dernier remplace les diverses garnitures retrouvées sur la carrosserie pour des éléments en noir lustré.

L’hybridation au menu

La mouture B6 est animée par un quatre cylindres 2 litres turbocompressé et surcompressé qui produit 300 chevaux. Muni de l’hybridation légère, le système à 48 V permet des accélérations plus souples et une consommation d’essence mixte de 10,6 L/100 km.

Photo: Volvo

« C’est la version T8 qui retient notre attention parce qu’elle aussi a été améliorée en 2022. [La puissance] est passée de 400 à 455 chevaux — le couple à 523 lb-pi — et ça en fait un véhicule franchement intéressant au niveau de la performance », souligne Antoine.

Étant un hybride rechargeable, la T8 possède également une batterie de 18,8 kWh, ce qui lui confère une autonomie en mode 100% électrique de 53 kilomètres. « Actuellement, je suis capable de parcourir environ 45 à 50 kilomètres en mode 100% électrique, alors qu’on est autour du point de congélation », mentionne l'expert.

Le confort au premier plan

L’habitacle n’est malheureusement plus moderne. En revanche, le comportement routier figure parmi les grandes qualités du XC90. « Le niveau de confort demeure exceptionnel. J’adore les sièges et ça a toujours été un des gros avantages [des produits] Volvo », se réjouit Antoine.

Photo: Volvo

Il note toutefois que la direction pourrait être plus communicative, puisqu’elle ne permet pas « de faire corps » avec le véhicule.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Volvo XC90 2023… et dévoile sa gamme de prix!