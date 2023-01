Quel sera mon taux de financement pour un Toyota RAV4 Prime commandé en janvier 2021?

Toyota RAV4 : Version hybride ou à essence?

Je possède un Honda CR-V 2017 . J’aimerais me procurer un VUS compact neuf. J’hésite entre le Toyota RAV4 à essence et l’hybride. Avez-vous une préférence? ------------------------- Bonjour Manon, Vous avez totalement raison de vous intéresser au Toyota RAV4. En plus d’être spacieux, ce véhicule brille par sa fiabilité générale.