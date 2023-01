Une Nissan GT-R 2024 modernisée arrive au Canada ce printemps

Si la nouvelle Nissan Z est la vedette de la gamme 2023 du constructeur japonais, ce sera au tour de son ultime voiture sport d’accaparer les projecteurs pour 2024.

Fraîchement dévoilée au Japon et attendue chez certains concessionnaires canadiens à compter du printemps, la GT-R se modernise de façon à étirer encore une fois la génération que l’on connaît déjà. Trois versions figureront au menu, soit Privilège, T-spec et NISMO, la dernière devant arriver plus vers l’été. Les prix seront connus entre-temps.

Plus aérodynamique

Toutes les Nissan GT-R 2024 ont été revues abondamment pour améliorer l’aérodynamisme et l’appui au sol. Ça comprend une devanture et un derrière remodelés, des côtés de pare-chocs optimisés, une nouvelle calandre au grillage aminci de même qu’un aileron arrière redessiné.

Sur la GT-R NISMO, le nouvel aileron est agrandi de 10% et se tient sur des supports en col de cygne. Sa courbure a été travaillée spécifiquement pour fendre l’air et générer plus d’appui au sol. Les designers ont également remanié le becquet avant et le diffuseur arrière.

Édition spéciale T-spec

Introduite en 2021, l’édition spéciale T-spec est de retour avec la Nissan GT-R 2024. Elle se démarque de la version de base Privilège en adoptant des freins en carbone-céramique de la NISMO, une version dorée des jantes RAYS de 20 pouces de la NISMO, un système de contrôle électrique du véhicule amélioré et des ailes avant élargies. On la reconnaît aussi par ses écussons spéciaux, sa finition Vert Mori ainsi que sa combinaison de cuir semi-aniline et de suède sur les sièges avant.

Nissan propose même deux couleurs de peinture exclusives qui évoquent le passé. Jade Millennium rend hommage à la R34 GT-R V-Spec II Nür, qui est l’une des GT-R les plus rares de l’histoire, tandis que Pourpre minuit est une interprétation moderne du Midnight Purple III rendu célèbre par la R34 GT-R V-Spec.

Parlant de couleurs, la GT-R NISMO se dote d’une nouvelle teinte optionnelle et exclusive, le Gris furtif.

Et le moteur?

Sous le capot, la Nissan GT-R 2024 conserve sans surprise son V6 biturbo de 3,8 litres. Dommage, la puissance ne change pas : 565 chevaux et 467 lb-pi de couple. Le tout est réparti aux quatre roues via le système de rouage intégral ATTESA ET-S et contrôlé par une boîte à double embrayage à six rapports encore une fois. Dans le cas de la GT-R NISMO, c’est 600 chevaux et 481 lb-pi de couple. Pour la première fois, un différentiel avant à glissement limité est inclus.

Au niveau du châssis, la suspension à double bras triangulaire à l’avant et à bras multiples à l’arrière est ajustable selon trois modes : Normal, Confort et R. Elle est ancrée à des roues de 20 pouces qui sont chaussées en version Privilège de pneus Dunlop haute performance et ralenties par des freins Brembo avec étiers à six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière.

La T-spec, tel que mentionné plus tôt, reçoit des freins en carbone-céramique de plus grande dimension. Par ailleurs, ses roues s’enveloppent de pneus Dunlop SP Sport Maxx GT600 ultra haute performance utilisant une gomme spécifique.

Enfin, Nissan ne montre pas d’images de l’habitacle pour la simple et bonne raison qu’il n’y a pratiquement aucun changement. Mentionnons que l’écran multimédia de 8 pouces est compatible avec Apple CarPlay et comprend la navigation intégrée.

