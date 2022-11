Praga Bohema : un nouveau missile tchèque avec un moteur de Nissan GT-R

Le monde des voitures sport exotiques compte un nouveau membre et celui-ci est d’origine… tchèque.

Vous connaissez Praga? C’est une compagnie qui a vu le jour à la fin des années 1800 comme fabricant de trains à vapeur et de machines industrielles, puis qui a commencé à assembler des automobiles, motos et véhicules commerciaux en 1907. Plus récemment, elle s’est spécialisée dans les camionnettes tout-terrain et de rallye, mais aussi dans les karts et des voitures de course pour séries monotypes à travers le monde.

Maintenant, Praga débarque avec un prototype de voiture axée sur la piste mais légale sur la route : la Bohema. L’idée est d’en faire une production à petite échelle dès 2023 en ciblant de nombreux marchés à travers le monde, dont les États-Unis.

Photo: Praga

Défi relevé

C’est l’ancien pilote de F1 et actuel pilote d’IndyCar, Romain Grosjean, également ambassadeur de la marque Praga, qui a mis au défi la compagnie de créer un nouveau bolide offrant une performance et une expérience de conduite vraiment uniques mais capable d’accueillir un passager et de se taper des virées à travers le pays.

Avec sa structure monocoque en fibre de carbone, cette sportive biplace à propulsion et à moteur central pèse moins de 2 200 livres, dont seulement 396 livres de masse non suspendue. Son design est encore plus radical que celui d’une Pagani Huayra ou d’une Hennessey Venom F5, par exemple, alors que les rétroviseurs accrochés au bout de longues tiges rappellent ces deux modèles. Ça se rapproche davantage de la Delage D12 élaborée avec l’aide de Jacques Villeneuve.

Photo: Praga

Parlons-en du moteur. Praga a opté pour un six cylindres biturbo provenant de la Nissan GT-R. Adapté pour la Bohema, ce dernier génère 700 chevaux à 6 800 tours/minute et un couple de 534 livres-pied entre 3 000 et 6 000 tours/minute. Rien à voir avec les meilleures bombes de la planète. On ne connaît pas sa force d’accélération de 0 à 100 km/h, mais le moteur autorise une vitesse de pointe de 300 km/h.

Pour le reste, la Bohema possède une boîte de vitesses séquentielle dérivée de la course (avec mode semi-automatique), une suspension entièrement ajustable axée sur la piste, des freins à disques en carbone-céramique avec étriers à six pistons à l’avant ainsi que des pneus Pirelli Trofeo R semi-lisses sur des roues de 18 pouces à l’avant et 19 pouces à l’arrière. Elle jouit d’un appui aérodynamique de 1 984 livres à une vitesse de 250 km/h. Oh, en passant, des compartiments sur mesure de chaque côté permettent de ranger des casques de pilotage.

Photo: Praga

« J’ai été abasourdi par la performance incroyable de la Bohema sur la piste, sa convivialité sur la route et sa facilité à transiter entre les deux, affirme Grosjean. Sur la route, la voiture masque bien les bosses, on peut avoir une conversation avec le passager et tout est calme. Puis, sans rien changer, on arrive sur un circuit et les sensations atteignent un autre niveau en poussant la voiture à la limite tour après tour. Nous avons encore quelques mois pour peaufiner le comportement routier et améliorer les chronos! »

Ultra exclusive

Une fois le développement terminé dans la première moitié de 2023, Praga assemblera à la main chacun des 89 exemplaires de la Bohema (en l’honneur du 89e anniversaire de son importante victoire en course automobile de 1933) dans les installations de son partenaire Kresta Racing.

Photo: Praga

Le prix? Pas moins de 1,31 million $ américains. Les réservations ont déjà commencé. Les clients pourront en prendre possession dans un centre dédié au Royaume-Uni et recevoir une formation en piste pour bien exploiter le potentiel de leur voiture.