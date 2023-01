Ford Explorer 2023 ou Chevrolet Traverse 2022?

Que choisiriez-vous entre un Ford Explorer Hybrid Limited 2023 et un Chevrolet Traverse True North 2022? Je louerais pendant quatre ans avec peut-être l’intention de racheter, puisque je roule 45 000 km par an. Il est donc aussi très important d’obtenir un bon rendement énergétique.

Bonjour Mathieu,

Sachez d’abord qu’en matière de carburant, les deux véhicules consommeront à peu près la même quantité d’essence. Entre 9 et 10 L/100 km selon les conditions, avec un avantage pour le Chevrolet en hiver. L’Explorer Hybrid déçoit d’ailleurs à ce chapitre, consommant drôlement plus que le Toyota Highlander Hybrid qui serait son rival. En fait, l’avantage de l’Explorer ne se fera sentir qu’en ville, où il brûlera environ de 2 à 2,5 L/100 km de moins que le Chevrolet.

Photo: Julien Amado

Sur le plan financier, Ford a toutefois l’avantage. Non pas en raison du prix initial, mais parce que sa dépréciation sera légèrement moindre, tout dépendant du prix initial d’achat. Également parce qu’il s’agit d’un 2023, non pas d’un 2022 comme du côté du Chevrolet. Cela dit, à moins que vous ayez des raisons monétaires de choisir la location, il vaut mieux opter pour un financement. D’abord parce que les taux sont plus bas, mais aussi parce que le coût total d’acquisition si vous choisissez de racheter par la suite sera nettement inférieur, surtout si vous financez le rachat.

Maintenant, je me permets de vous dire que si le Traverse est moins convoité et traditionnel dans son approche mécanique, il s’agit en revanche d’un produit beaucoup plus fiable. Un véhicule envers lequel j’aurais une grande confiance pour le long terme, contrairement à l’Explorer.

Photo: General Motors

Chez Ford, les problèmes de fiabilité comme les rappels se sont multipliés sur l’Explorer, et particulièrement sur l’hybride. Parlez-en aux policiers qui les conduisent et qui composent avec d’innombrables irritants et vices de conception. Et je ne vous parle pas des coûts de réparation, vraiment plus élevés.

Ainsi, si vous avez l’intention de conserver le véhicule longtemps, même en considérant sa dépréciation, il est clair que le coût de revient à long terme sera moindre chez Chevrolet.

