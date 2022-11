Ces véhicules de 5 ans conservent le mieux leur valeur en 2022

La firme de recherche américaine iSeeCars.com nous offre cette semaine un portrait actualisé du marché des véhicules d’occasion dans un contexte de hausses de prix importantes qui découle des problèmes d’approvisionnement et de production dans l’industrie, sans parler de l’inflation généralisée dans l’économie.

Les modèles se déprécient moins rapidement que dans le passé et certains ont même pris de la valeur. Selon une analyse de plus de 3 millions de transactions, le taux de dépréciation moyen des véhicules âgés de cinq ans en 2022 s’élève à seulement 33,3% comparé à 40,1% en 2021 et à 49,1% en 2020.

« La rareté relative des véhicules d’occasion récents causée par les perturbations dans le marché des véhicules neufs à la suite de la pandémie garde leur valeur élevée depuis plus d’un an, remarque Karl Brauer, analyste exécutif chez iSeeCars.com.

Les véhicules qui conservent bien leur valeur historiquement se sont dépréciés encore moins cette année. Le top 4 est identique à l’année dernière, mais on constate que même de petites voitures d’entrée de gamme ressortent du lot. À l’inverse, les voitures de luxe et les gros VUS de luxe continuent de se déprécier le plus rapidement.

Maintenant, si l’on regarde le taux de dépréciation des véhicules âgés de trois ans en 2022, l’analyse de iSeeCars.com nous dit que la moyenne n’est que de 16,9%. Les Porsche 911 (+5,7%), Toyota RAV4 hybride (+2,5%), Jeep Wrangler Unlimited (+2%), Porsche 718 Cayman (+1,8%) et Jeep Wrangler (+0,3%) se sont même appréciés depuis la pandémie.

Pour le reste, le classement qui suit démontre encore une fois que les petites voitures gardent beaucoup de valeur actuellement.

