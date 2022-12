Photo: Hagerty

L’assureur spécialisé en voitures classiques Hagerty est de retour avec sa liste des véhicules qui risquent le plus de prendre de la valeur dans la prochaine année. Pour 2023, ça comprend des modèles américains, mais aussi quelques voitures sport exotiques. Une seule camionnette s’y retrouve. Plus de la moitié ont été fabriqués après l’an 2000.

« Pour les amateurs et collectionneurs de tout acabit, c’est un moyen de trouver, d’acheter et de conduire un véhicule qu’ils aiment en plus de faire un bon investissement, affirme le vice-président sénior des médias et du contenu éditorial chez Hagerty, Larry Webster. Nous avons fait le travail de recherche pour eux en utilisant et en analysant un maximum de données d’évaluation et de marché. »

En ces temps d’inflation, mettre son argent au bon endroit devient encore plus important. Et plus le retour sur l’investissement est grand, mieux c’est.

Voici donc les 10 véhicules d’occasion et de collection identifiés par Hagerty, qui couvrent les années-modèles 1968 à 2015. Dans chaque cas, la valeur indiquée est en dollars américains pour un exemplaire en excellente condition.