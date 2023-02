Chevrolet Corvette Fancy Free 1958 : un modèle unique exposé à Montréal

Le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) s'apprête à exposer un véhicule particulier dans ses locaux à partir du 18 février 2023. Il s’agit d’une Chevrolet Corvette à l’histoire singulière, une des pièces marquantes de l’exposition « Parall(elles) : une autre histoire du design ».

Cette dernière rend hommage à la contribution des femmes dans l’histoire du design de ces 150 dernières années, y compris dans des domaines généralement oubliés comme l’artisanat. Et parmi les 250 œuvres présentées, figure une Chevrolet Corvette décapotable de 1958. Il s’agit d’un modèle unique, dernier survivant des véhicules réalisés par les demoiselles du design (Damsels of design). Cette division féminine au sein de General Motors a été mise en place par le chef du design de l’époque : Harley Earl.

Par des femmes pour des femmes

Ce dernier a constaté que les enquêtes menées par GM montraient que l’achat d’une automobile était influencé par les femmes dans 70% des cas à la fin des années 1950. Au sein du foyer, ces dernières conduisaient également de plus en plus, ce qui avait une incidence directe sur l’achat d’un deuxième véhicule. Selon Earl, le meilleur moyen de vendre des voitures à des femmes, c’était de les impliquer dans leur production.

Photo: Julien Amado

C’est pour cette raison que neuf femmes sont engagées chez General Motors. Trois rejoignent des filiales comme Frigidaire, mais six intègrent la division automobile. Elles réalisent des véhicules uniques qui sont présentés à l’occasion du Salon de l’automobile féminin (Spring Fashion Festival of Women Designed Cars) en 1958. Tous les véhicules présentés à cette occasion ont disparu, à l’exception de la Corvette que vous avez sous les yeux : un modèle décapotable, baptisé Fancy Free, et que l’on doit à Ruth Glennie.

La base retenue est un modèle 1958, avec un moteur V8 de 283 pouces cubes associé à une transmission automatique à deux rapports Powerglide. La voiture possède également quelques options piochées dans le catalogue de l’époque, comme les vitres électriques par exemple.

Photo: Julien Amado

Toutefois, ce qui attire le plus l’attention avec cette Corvette, c’est évidemment sa couleur verte olive métallisée qui recouvre l’intégralité de la carrosserie. Cela donne un côté plus sobre à la Fancy Free. En effet, le modèle de série recevait une teinte contrastante sur une partie des portières et des ailes avant. Les modèles les plus marquants de l’époque étant évidemment les Corvette rouges avec une insertion blanche.

Dans le cas de la Fancy Free, les jantes conservent leur aspect chromé, mais la partie centrale reçoit la même couleur que la carrosserie. L’agencement des coloris se remarque aussi avec les pneus à flancs blancs, qui se marient avec le toit souple de la même couleur.

Photo: Julien Amado

Verte à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur

À l’intérieur, différents types de vert côtoient du blanc pour la partie latérale des sièges et l’intérieur des portes. Certains éléments sont démontables pour pouvoir les changer selon son goût. Autre particularité digne de mention, les ceintures de sécurité sont rétractables et reviennent dans leur emplacement lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Une commodité qui semble banale aujourd’hui, mais qui n’était pas encore montée dans la Corvette de série.

Après avoir été exposée au Spring Fashion Festival of Women Designed Cars de 1958, la Fancy Free a été rachetée par un employé de GM pour sa femme. La voiture a été utilisée normalement, et a changé de mains à plusieurs reprises jusqu’à sa restauration par un collectionneur allemand dans les années 2000.

Photo: Julien Amado

L’odomètre affiche un peu plus de 61 000 miles, soit 98 000 kilomètres. Nous n’avons pas pu savoir avec précision ce qui a été fait sur la voiture, mais la fraîcheur de la peinture, de l’intérieur et les flexibles de frein neufs visibles dans les passages de roue laissent penser que la Corvette Fancy Free a bénéficié d’une restauration complète, afin de ressembler le plus possible à ce qu’elle était en 1958.

Si vous souhaitez admirer ce morceau d’histoire, sachez que la voiture sera exposée au MBAM du 18 février au 28 mai 2023.

