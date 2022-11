Ford Transit Trail 2023 : parfait pour la van life

Annoncé il y a quelques mois, c’est aujourd’hui que Ford dévoile le Transit Trail 2023, une version plus polyvalente et aventureuse de son fourgon pleine grandeur.

Le constructeur à l’ovale bleu fournit des châssis et moteurs pour VR depuis bien longtemps, mais voilà une première solution clé en main. Bien sûr, les options de personnalisation sont nombreuses.

Le Transit Trail est disponible en trois configurations : toit moyen, toit surélevé et toit surélevé à empattement allongé. Chacune renferme un V6 EcoBoost de 3,5 litres produisant 310 chevaux et 400 livres-pied de couple avec une boîte automatique à 10 rapports et un rouage intégral. Il y a cinq modes de conduite à choisir : Normal, Eco, Boue/Ornières, Remorquage/Charge lourde et Glissant.

Photo: Ford

Plus robuste

Par rapport au Transit régulier, ce nouveau fourgon possède une garde au sol accrue de 3,5 pouces et une voie élargie de 2,75 pouces. Il repose sur des roues en alliage noires de 16 pouces chaussées de pneus tout-terrain Goodyear Wrangler Workhorse de 30,5 pouces. On retrouve aussi une calandre noire avec feux de position intégrés, une simili-plaque de protection sur le pare-chocs avant, des moulures sur le contour des ailes et des marchepieds coulissants des deux côtés.

Avec l’ensemble de remorquage inclus, Ford affirme que le Transit Trail peut tirer jusqu’à 6 500 livres. L’assistance aux angles morts, les capteurs latéraux et de recul ainsi que le régulateur de vitesse adaptif peuvent faciliter bien des manœuvres, par ailleurs.

Photo: Ford

Technologies et commodités

À bord, le conducteur a devant lui un écran central tactile de 12 pouces avec système SYNC 4 (pouvant être mis à jour à distance) et caméra de recul à haute résolution, de même que des prises de 12 volts, 120 volts et USB.

Dans les modèles à toit surélevé, une personne aussi grande que 6 pieds et 5 pouces peut se tenir debout sans problème. Avec la configuration à empattement allongé, le plancher s’étire sur plus de 14 pieds et le volume de chargement atteint 13 790 litres.

Photo: Ford

Des sections perçables sont prévues spécifiquement pour l’installation d’armoires, d’étagères, de lits et d’autres accessoires pour la van life. Il y a aussi une étagère au plafond et des sièges pivotants pour le conducteur et le passager. Un ventilateur de toit peut s’ajouter en option, tout comme un ensemble de connexions permettant d’alimenter divers appareils électriques.

Fabriqué au Missouri, le Ford Transit Trail 2023 se vend à partir de 65 975 $ aux États-Unis. Son prix canadien sera annoncé ultérieurement.

