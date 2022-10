On demande près de 700 000 $ pour ce vieux concept Ford signé Ghia

Les véhicules concepts que présentent les constructeurs automobiles vous font rêver? Dommage, il est à peu près impossible de mettre la main dessus. Quand ils ne prennent pas le chemin d’un musée ou d’une collection quelconque, ils sont souvent détruits, carrément.

En voici un cependant qui est à vendre sur le site d’enchères eBay. Même s’il n’a rien d’une sportive italienne exotique ou d’une grande voiture américaine de luxe, le concept dont on vous parle est affiché à un prix astronomique de 500 000 $ américains, soit l’équivalent de 683 000 $ canadiens avec le taux de change en vigueur actuellement.

Il s’agit de la Trio, une sous-compacte à trois places que Ford a exposée au Salon de l’auto de Genève en 1983. Sans blague.

Photo: eBay

Qu’a-t-elle de si spécial? Eh bien, pour commencer, elle est le fruit d’une collaboration avec le renommé carrossier italien Ghia et n’existe qu’en un seul exemplaire. Son châssis tubulaire est recouvert de panneaux en aluminium, son plancher possède une structure alvéolaire en fibre de verre et Kevlar, puis les sièges sont construits en aluminium et fibre de verre.

Par conséquent, cette minuscule citadine – longue de 2,41 mètres, donc plus courte qu'une smart fortwo – pèse un peu moins de 750 livres. Clairement, l’objectif était de créer un nouveau genre de moyen de transport ultra économique. On disait d’ailleurs que la Trio ne dépassait pas les 80 km/h et qu’elle pouvait se débrouiller avec environ 3,3 litres d’essence aux 100 km.

Photo: eBay

Avis aux acheteurs intéressés : le moteur deux temps de 250 cc monté à l’arrière a été retiré de la voiture à un moment donné et, selon le vendeur qui a obtenu différentes soumissions, en faire installer un nouveau pourrait coûter entre 4 000 $ et 6 000 $ américains – des frais qui s’ajouteraient au prix demandé.

Au fait, comment ce vieux concept de Ford a-t-il abouti sur le marché? Est-ce même une annonce authentique? Il est mentionné que la vente s’accompagne de documents notariés et d’un NIV fourni par l’État du Connecticut. L’enchère se termine samedi, le 5 novembre, mais gageons que personne ne sera assez fou pour débourser la somme mirobolante demandée par le vendeur.

