Volkswagen GEN.TRAVEL : une nouvelle vision de la mobilité autonome

Volkswagen présente un nouveau concept de voiture entièrement autonome (sans conducteur) qui, selon ses dires, redéfinira les déplacements sur de longues distances et deviendra aussi une alternative terrestre aux vols sur de courtes distances.

En même temps, le constructeur mentionne que son véhicule expérimental, appelé GEN.TRAVEL, n’est pas voué à la production et qu’il a surtout pour but de tester différentes fonctionnalités qui pourraient éventuellement se retrouver dans des modèles de série.

Croisement entre une berline et un multisegment, le véhicule frappe avec sa silhouette bien singulière caractérisée par une vaste cabine vitrée offrant une superbe vue sur la route, ainsi que de grandes portières en ailes de mouette qui permettent d’accéder très facilement à l’intérieur.

Photo: Volkswagen

Il n’y a pas de volant ni de pédale, donc aucun des occupants n’a à intervenir dans la conduite. L’habitacle est conçu pour être très polyvalent et changer de configuration selon les besoins : détente, travail, divertissement, famille, etc. Jusqu’à quatre personnes peuvent y prendre place.

En mode affaires, quatre sièges et une table permettent les échanges et le travail, avec un éclairage dynamique qui contribue à prévenir le mal des transports.

Photo: Volkswagen

Si nécessaire, les deux sièges arrière peuvent se rabattre complètement à plat et servir de lit, une cloison ajoutant de l’intimité et de la tranquillité à chacun des occupants. À ce moment, l’éclairage s’ajuste et favorise le repos. Volkswagen parle d’un système de retenue innovateur pour assurer la sécurité en cas d’impact, mais ne donne pas vraiment de détails.

Photo: Volkswagen

En mode famille, les sièges avant du GEN.TRAVEL peuvent être configurés de façon à divertir les enfants à l’aide d’une technologie de réalité augmentée. L’éclairage devient clair et l’ambiance, conviviale.

Par ailleurs, il est question de matériaux durables (naturels ou recyclés) pour la conception d’une bonne partie du décor et des commandes. Quant aux aspects techniques, on sait simplement que le véhicule est électrique et capable de fonctionner en convoi pour maximiser l’autonomie. De plus, la suspension active intelligente serait en mesure d’anticiper les mouvements du châssis et de s’ajuster pour maximiser le confort.

Photo: Volkswagen

À quand de telles voitures sur nos routes? On aimerait bien le savoir. Pour l’instant, Volkswagen se concentre davantage sur ses nouveaux véhicules électriques, comme la fourgonnette ID. Buzz et la berline ID. Aero qui arriveront sur notre marché en 2024.

En vidéo : Notre premier contact avec le Volkswagen ID. Buzz