Un nouveau joueur électrique s'ajoute chez Genesis : le GV70 électrifié

La marque de luxe coréenne Genesis ajoute un tout nouveau VUS 100 % électrique dans sa gamme, le GV70 électrifié 2023. Placé juste au-dessus du GV60, le GV70 est commercialisé comme un VUS, alors que le GV60 est plutôt catégorisé comme un multisegment.

Sur le plan esthétique, le VUS coréen affirme plus que jamais son identité. Comme les autres produits Genesis, il arbore notamment les phares et feux à deux niveaux et le motif G-Matrix apposé sur la calandre. Le pare-chocs arrière est unique à la version électrifiée, tout comme les jantes de 19 ou 20 pouces livrables.

Photo: Dominic Boucher

Axé sur le conducteur

L’habitacle est axé sur le conducteur, c’est-à-dire que l’ensemble des commandes du système multimédia et de la température sont orientées vers le pilote. Similairement au GV70 à essence, l’intérieur regorge de plusieurs subtilités esthétiques pour rehausser le luxe et le confort.

Voyez par exemple, les surpiqûres qui se retrouvent sur le tableau de bord, le volant et la console centrale. Les nombreuses lumières dans les portières ainsi qu’autour du système de climatisation rehaussent aussi l’ambiance à l’intérieur. Par ailleurs, Genesis emploie un matériau écologique utilisant un fil fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées et de filets à déchets.

Photo: Dominic Boucher

Rouage intégral

Grâce à ses deux moteurs placés sur chaque essieu, le GV70 électrique bénéficie du rouage intégral, mais aussi d’une grande puissance. Il est doté d’une cavalerie de 429 chevaux et d’un couple de 446 lb-pi. En appuyant sur le mode Boost situé sur le volant, le pilote aura accès à une puissance temporaire de 483 chevaux et 516 lb-pi.

Photo: Dominic Boucher

Comme le Genesis GV60, le GV70 emploiera une batterie de 77,4 kWh. En revanche, l’autonomie n’a pas encore été divulguée. Mais puisqu’il s’agit du même groupe motopropulseur que le GV60 Performance, elle devrait avoisiner les 378 kilomètres — une cote qui semble réaliste, parce que le tableau de bord affichait 384 km…

Qu’en est-il de la recharge? Récupérer 10 à 80% des électrons peut se faire en 18 minutes ou en 73 minutes, si vous utilisez une borne de 350 kW ou 50 kW respectivement. Une borne de type 2 vous permettra de remplir 100% de la batterie en environ sept heures.

Par ailleurs, ce VUS sera équipé de la fonction Vehicle-to-Load (V2L) ou la charge bidirectionnelle, ce qui lui octroie la possibilité de recharger d’autres véhicules électriques ou des électroménagers lors d’une panne de courant.

Photo: Dominic Boucher

Beaucoup de technologies

Le GV70 électrifié est le premier véhicule électrique de la marque à être équipé du mode E-Terrain, ajoutant les modes Neige, Boue et Sable aux autres modes dédiés à la route. Il sera aussi muni d’une suspension à commande électrique de série.

Le rouage intégral à vecteur de couple dynamique permet de redistribuer le couple approprié à chaque roue en utilisant le freinage et la force d’entraînement du moteur.

Photo: Dominic Boucher

Pour une insonorisation idéale, le VUS mise sur une absorption acoustique optimale, une conception isolante de l’habitacle ainsi que la technologie ANC-R (Active Noise Control – Road) – ou le contrôle actif du bruit.

Et, sans surprise, de nombreux systèmes de sécurité et d’aide à la conduite seront livrés de série. Nous comptons parmi ceux-ci le système de suivi de voie, le freinage d’urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif et l’alerte de circulation transversale arrière.

Le Genesis GV70 électrifié 2023 sera commercialisé en trois versions distinctes. Plus de détails sur les prix et les versions seront dévoilés ultérieurement. Sa date de mise en vente demeure indéterminée, pour le moment.

En vidéo : Le Guide de l'auto met à l'essai le Genesis GV70 2022