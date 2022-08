Combien coûte... le Lexus LX600 2022?

Patriarche de la gamme Lexus, le LX a été introduit en 1996 comme le premier VUS de la marque.

« Le Lexus LX se renouvelle complètement pour 2022, avec une nouvelle philosophie et une motorisation également », mentionne le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

« Il a été redessiné avec des lignes un peu plus élégantes que par le passé. [Lexus] conserve cette grosse grille de calandre très traditionnelle chez le constructeur. Mais on a un look, qui à mon avis, est un peu plus intéressant », commente-t-il.

Photo: Lexus

Par ailleurs, le LX concurrence le Cadillac Escalade, le Lincoln Navigator, le Land Rover Range Rover, l’Infiniti QX80 et le Jeep Grand Wagoneer.

Au revoir le V8

Cette mouture remplace le vétuste V8 par un V6 biturbo de 3,5 litres. Il développe une puissance de 409 chevaux et un couple de 479 lb-pi. Bien qu’il n’offre pas de motorisation hybride, le V6 boit beaucoup moins que le V8.

Lors de son essai, le journaliste a obtenu une cote d’un peu plus de 11 L/100 km sur un trajet principalement constitué d’autoroutes. Sachez que le LX peut remorquer jusqu’à 7 200 lb.

Photo: Lexus

Finition impeccable

« À bord du LX, on constate que c’est un véhicule dont la conception est beaucoup plus traditionnelle que chez la concurrence », remarque Antoine. La suspension arrière est munie d’un essieu rigide : un défaut, selon l’expert, puisque cette configuration réduit notamment l’espace aux occupants de la troisième rangée.

De plus, le LX n’offre pas de toit ouvrant panoramique contrairement aux autres VUS de la catégorie. Malgré tout, la qualité de l’assemblage est excellente. « La qualité de finition est palpable à chaque endroit, mieux qu’un Cadillac Escalade », se réjouit Antoine.

Photo: Toyota Canada Inc.

Le Lexus LX se décline en quatre moutures : Groupe Standard, F Sport Série 1 (13 000 $), Groupe Luxe (20 250 $) et Groupe Exécutif VIP (44 250 $).

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Lexus LX600 2022… et dévoile sa gamme de prix!