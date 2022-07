Le Freze Froggy est la plus étrange voiture que vous verrez aujourd’hui

Vous connaissez Dartz? On vous a déjà parlé de ce préparateur basé en Lettonie, qui se fait une fierté d’offrir « une opulence à toute épreuve aux milliardaires, méga vedettes, chefs d’armée et dictateurs depuis 1869 ». C’est aussi lui qui a créé le Prombron Kombat Aladeen doré du film Le Dictateur (2012) mettant en vedette Sacha Baron Cohen.

Sa dernière création n’est pas un VUS infernal mais plutôt… un petit cabriolet électrique!

Profitant de l’expertise de sa filiale Freze & Co, Dartz a conçu le Freze Froggy qui, comme son nom l’indique, ressemble à un étrange batracien mécanique. D’ailleurs, on risquerait davantage de l’apercevoir sur le bord d’une plage que dans un chic quartier urbain.

Photo: Dartz

Plus petit qu’une smart fortwo, le véhicule est en fait basé sur un modèle du groupe chinois SAIC-GM-Wuling, qui le commercialise sous les noms Chery QQ Ice Cream, BAW S3 et Dongfeng Fengguang MINI EV. Freze en a fait le Nikrob puis, pour le transformer en Froggy, le toit a été enlevé tandis que le pare-brise et les vitres ont été coupés de moitié.

Le moteur électrique monté à l’arrière produit 41 chevaux, ce qui est vraiment anémique. En revanche, la batterie qui l’alimente fournirait une autonomie de 240 kilomètres, soit autant qu’une Nissan LEAF de base – ou 50% de plus qu’un Mazda MX-30, si vous préférez.

Photo: Dartz

Dartz dit vouloir s’adresser en premier aux hôtels et aux compagnies de location de voitures près de la Méditerranée. Éventuellement, le Froggy sera offert et vendu à des particuliers, avec un certain nombre d’éditions spéciales. Son prix? L’équivalent de 25 000 $ canadiens environ.

Au fait, l’autre curieux bolide en jaune que vous pouvez voir sur une des images est une ancienne Mercedes-Benz SLK convertie en dune buggy. Ils sont fous, ces gens de Dartz!

En vidéo : 10 concepts étranges du début des années 2000