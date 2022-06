Une voiture sortie de nul part établit un nouveau record de vitesse à Goodwood!

La Bugatti de Cristiano Ronaldo envoyée dans le mur

Cristiano Ronaldo est l’un des athlètes les plus populaires et les plus riches de la planète. Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre qu’il possède plusieurs voitures d’exception dont quelques Bugatti . En vacances sur l’île espagnole de Majorque, le joueur vedette du Manchester United a fait livrer deux de …