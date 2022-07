En studio : Antoine Joubert raconte son périple au Festival of Speed de Goodwood

En vidéo : le stationnement des visiteurs du Festival of Speed de Goodwood

Le Festival of Speed de Goodwood fait partie des évènements les plus prisés des amateurs d’automobile à travers le monde. Chaque année, les modèles les plus spectaculaires et les plus rapides de la planète s’y rassemblent au grand bonheur des visiteurs. L’édition 2022 nous a d’ailleurs permis de découvrir la …