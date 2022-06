La Chevrolet Corvette 2022 à l'essai sur circuit

En vidéo : Le Guide de l’auto conduit le Toyota bZ4X 2023

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto , nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai le Toyota bZ4X , un premier VUS 100% électrique pour le constructeur japonais. « Le bZ signifie Beyond Zero », mentionne Gabriel en début de segment, ajoutant que d'autres modèles électriques …