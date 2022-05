Combien coûte... la Toyota Camry hybride 2022?

Pour 2022, la populaire berline intermédiaire Toyota Camry revient avec peu de changements. Malgré tout, elle compte toujours ses 18 versions au catalogue.

« C’est une voiture qui connaît beaucoup plus de succès [auprès] des Américains par rapport au marché canadien. On comprend pourquoi : Toyota [travaille] beaucoup pour la conserver sur le marché, en proposant un choix de trois motorisations », explique le chroniqueur Antoine Joubert.

Le moteur à quatre cylindres de 2,5 litres se décline en versions LE, SE et XSE. Deux autres variantes (SE et XSE) s’ajoutent lorsque le moulin est jumelé au rouage intégral. Pour plus de puissance, le consommateur peut opter pour le V6 de 301 chevaux.

Motorisation hybride efficace

Mais ce qui retient notre attention, c’est le modèle hybride, surtout pour sa faible consommation d’essence. Les versions SE/XSE/XLE affichent une cote de consommation de 5,1 L/100 km, alors que la mouture de base LE baisse la donnée à 4,9 L/100 km.

« Actuellement, nous sommes autour du point de congélation et j’ai réalisé une moyenne combinée de 6,1 L/100 km, en roulant principalement sur l’autoroute », mentionne Antoine.

Photo: Toyota

Silence de roulement

En conduite, le chroniqueur se désole de la direction imprécise. « On n’achète pas une Camry pour le plaisir au volant », poursuit-il. Par ailleurs, il apprécie le confort de roulement, le silence à bord de l’habitacle et la bonne visibilité.

À l’intérieur, Antoine critique le design qui montre son âge, surtout par rapport à la concurrence que sont notamment les Kia K5, Honda Accord, Nissan Altima et Hyundai Sonata. « On a une présentation plus conservatrice, avec un écran central dont la qualité graphique déçoit légèrement », mentionne-t-il.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Toyota Camry hybride 2022… et dévoile sa gamme de prix!