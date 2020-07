Toyota Camry 2021 : nouvelle version hybride et plus de sécurité

Après avoir ajouté l’option d’un rouage intégral, des versions TRD et Nightshade ainsi que des systèmes multimédia améliorés pour 2020, la populaire Toyota Camry continue d’évoluer en intégrant le système de sécurité Toyota Safety Sense 2.5+ – une première au sein de la gamme – et une nouvelle version hybride XSE à l’instar du multisegment Highlander.

Toutes les Camry 2021 reçoivent également un nouvel écran multimédia « flottant » (7 ou 9 pouces selon le modèle) et quelques retouches esthétiques. Regardons le tout plus en détail…

Toyota Safety Sense 2.5+

Cet ensemble de dispositifs de sécurité et d’aide à la conduite va maintenant plus loin. Comme sur la nouvelle Lexus IS, la caméra et le radar du système de prévention des collisions sont maintenant capables de détecter plus efficacement les dangers potentiels, même un cycliste qui roule devant la voiture en plein jour ou encore un piéton qui traverse la chaussée lorsqu’il fait sombre.

Photo: Toyota

De plus, une aide aux intersections détecte un véhicule ou un piéton qui arrive en sens inverse et avertit le conducteur s’il tente d’effectuer un virage à gauche. Au besoin, le système peut même freiner le véhicule. Ensuite, lors des manœuvres d’évitement, un dispositif vient appuyer la direction pour assurer plus de stabilité et de maîtrise.

Le régulateur de vitesse adaptatif a été amélioré pour favoriser des déplacements encore plus fluides dans le trafic. Mentionnons enfin que le rappel de siège arrière, qui aide à éviter qu’un conducteur oublie un enfant dans la voiture en sortant, est inclus de série dans la Camry 2021.

Camry hybride XSE

La Toyota Camry hybride revient avec sa combinaison d’un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres et d’un moteur électrique générant une puissance nette de 208 chevaux. Cependant, elle ajoute une sportive version XSE dotée de ressorts et d’amortisseurs plus fermes, le tout marié à un style plus racé.

Photo: Toyota

À propos, les designers ont remodelé la partie avant de toutes les versions SE et XSE ainsi que celle des versions LE et XLE afin de créer un plus grand contraste entre elles. De nouvelles jantes et de nouvelles couleurs de carrosserie sont aussi disponibles. Les Camry XSE sont maintenant les seules à offrir l’Argent céleste métallisé et Frisson glacé nacré (blanc) avec le toit noir, sans oublier l’habitacle Rouge cockpit.

Ce n’est pas tout. Tel que mentionné en introduction, un nouvel écran tactile « flottant » de 7 ou 9 pouces s’ajoute à la Toyota Camry 2021, comme dans le RAV4. De nouvelles garnitures intérieures (similibois foncé ou métal texturé selon la version) ajoutent du cachet, tout comme le nouveau motif à chevrons sur les sièges des Camry XLE.

Photo: Toyota

Au total, pas moins de 20 versions différentes de la Toyota Camry sont offertes pour 2021 (il est dommage que le rouage intégral ne soit toujours pas disponible avec le V6). Celles-ci seront en vente chez les concessionnaires canadiens vers la fin de l’été ou le début de l’automne.

Les prix seront annoncés d’ici là.

