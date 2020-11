Quel est le coût de remplacement d'une batterie de Toyota Camry hybride?

Je possède actuellement un Nissan Murano 2005 et j’aimerais me procurer une Toyota Camry hybride 2021. En revanche, je suis inquiet quant à la durée de vie de la batterie et son coût de remplacement. Je désire conserver ma voiture une dizaine d’années. Je roule environ 15 000 kilomètres par années.

Bonjour Michel,

En plus d’être spacieuse, la Toyota Camry hybride est une berline intermédiaire fort intéressante en raison de sa frugalité. En effet, Ressources naturelles Canada annonce une consommation de 5,1 L/100 km en conduite combinée, ce qui est tout à fait exceptionnel pour un véhicule de ce gabarit.

En ce qui concerne vos interrogations quant à la durée de vie et le coût de remplacement de la batterie, nous nous sommes tournés vers Toyota pour en avoir le coeur net. Interrogé à cet effet, Romaric Lartilleux, directeur des relations publiques de Toyota Canada, nous a confirmé que le coût d’une batterie hybride de Camry est d’environ 4000 $.

Cela dit, M. Lartilleux assure que le remplacement d'une batterie d'un véhicule hybride n'est pas chose courante. « Demander le prix d’une batterie hybride est la même chose que demander le prix d’un moteur à essence ou d’une transmission. Chez Toyota, ces organes sont prévus pour durer pendant toute la vie de la voiture », indique-t-il, soulignant également que « la batterie de tous nos modèles hybrides est couverte par une garantie de 10 ans ou 240 000 kilomètres. »

