En studio : est-ce un bon temps pour changer de véhicule?

L'inflation fait grimper les prix, et le domaine de l’automobile n'y échappe pas. Conséquemment, le coût des voitures d’occasion augmente.

Voyant que leur véhicule a pris de la valeur, certains consommateurs pourraient être tentés de le vendre et de s'en procurer un autre. Est-ce une bonne idée? Nos animateurs Antoine Joubert et Daniel Melançon se penchent sur la question.

« Il faut comprendre comment le marché fonctionne en ce moment. Il y a [une] pénurie partout », mentionne le chroniqueur Antoine Joubert. Il précise aussi que si la valeur des véhicules usagés voit une hausse, cela s’applique également pour les véhicules neufs.

En effet, le prix moyen d’une voiture neuve vendu au Québec en 2021 était de 45 000 $. Cette valeur s’établissait à un peu plus de 40 000 $ l’année précédente. « Ç’a augmenté [d’environ] 10% en une seule année », s’exclame le chroniqueur.

Par ailleurs, les concessionnaires peinent à fournir des véhicules aux clients à cause de cette pénurie. Ces derniers écoulent leurs autos au prix de détail, « sans la possibilité de négociation ». De plus, Antoine note des taux de financements et de location plus élevés que jamais.

Pour plus d’informations en lien avec l’achat d’un véhicule, visionnez la capsule En studio au haut de cet article.